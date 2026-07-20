World Cup 2026 hết rồi, hãy về với ĐT Việt Nam và AFF Cup 2026!

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại, ngôi vương thuộc về Tây Ban Nha và giờ là lúc người hâm mộ Việt Nam trở về với tình yêu dành cho ĐTQG, hướng đến AFF Cup 2026.

World Cup 2026 đã chính thức hạ màn sau một tháng đầy cảm xúc với những trận cầu đỉnh cao, những khoảnh khắc lịch sử và những câu chuyện khiến hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới phải dõi theo. Từ những đêm thức trắng, những cuộc tranh luận về Messi, Mbappe hay các ứng viên vô địch, tất cả giờ đã trở thành kỷ niệm khi Tây Ban Nha bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Nhưng với người hâm mộ Việt Nam, hành trình của bóng đá không dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc ở MetLife Stadium. Phía trước chúng ta là một mục tiêu rất gần, rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng quan trọng: AFF Cup 2026, nơi ĐT Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã bắt tay chuẩn bị từ rất sớm. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với nhiều trận đấu chất lượng, ĐT Việt Nam tiếp tục có màn tổng duyệt thành công khi đánh bại Myanmar 4-0 trong trận giao hữu trên sân Thái Nguyên (18/7).

Đó không chỉ là một chiến thắng về tỷ số mà còn mang đến nhiều tín hiệu tích cực về lối chơi. ĐT Việt Nam thể hiện khả năng kiểm soát bóng tốt, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng cơ hội hiệu quả. Quan trọng hơn, nhiều gương mặt trẻ tiếp tục hòa nhập tốt với bộ khung giàu kinh nghiệm, tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong đội hình.

ĐT Việt Nam đang có màn chạy đà đầy tích cực hướng về AFF Cup 2026 (Ảnh: Tú Anh).

Chiến thắng trước Myanmar cũng giúp toàn đội có thêm sự tự tin trước khi bước vào giải đấu chính thức. AFF Cup luôn mang đến những thử thách rất khác so với các trận giao hữu. Mỗi đối thủ đều hiểu rất rõ ĐT Việt Nam, trong khi áp lực bảo vệ chức vô địch chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với các kỳ giải trước.

Ở vòng bảng, hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik hứa hẹn không hề dễ dàng. Những cuộc đối đầu với Singapore hay Campuchia đều đòi hỏi sự tập trung tối đa nếu muốn sớm giành vé đi tiếp.

Đặc biệt, tâm điểm chắc chắn sẽ là màn so tài với Indonesia. Trong vài năm trở lại đây, cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đã trở thành một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất Đông Nam Á. Indonesia sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, lối chơi giàu thể lực và luôn đặt mục tiêu đánh bại Việt Nam ở mọi giải đấu.

Chính vì vậy, trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn có thể ảnh hưởng lớn đến ngôi đầu bảng, tạo lợi thế trên con đường tiến sâu tại AFF Cup 2026.

Muốn bảo vệ ngôi vô địch, ĐT Việt Nam cần giữ được sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Và ngoài yếu tố chuyên môn, còn một "vũ khí" luôn tạo nên khác biệt mỗi khi đội tuyển thi đấu: sự cổ vũ của người hâm mộ.

Đừng để tình yêu với ĐT Việt Nam chỉ xuất hiện khi đội tuyển chiến thắng

Nếu trận giao hữu với Myanmar mang đến điều gì đáng nhớ ngoài chiến thắng 4-0, thì đó chính là bầu không khí trên khán đài sân Thái Nguyên.

Hàng vạn khán giả đã lấp kín các khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động không khác gì một trận đấu chính thức của AFF Cup. Những tiếng hò reo, những lá cờ đỏ sao vàng phủ kín các khán đài và sự cuồng nhiệt trong suốt 90 phút đã tiếp thêm nguồn năng lượng rất lớn cho các cầu thủ.

Đó là hình ảnh mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn được chứng kiến trước một giải đấu lớn.

NHM có thể mua vé cổ vũ ĐT Việt Nam trước Singapore và Campuchia online trên ứng dụng Oneu (Ảnh: Tú Anh).

AFF Cup không có sức hút toàn cầu như World Cup, nhưng với bóng đá Việt Nam, đây là sân chơi danh giá nhất cấp độ đội tuyển trong khu vực. Mỗi chức vô địch đều là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực không ngừng của tập thể và sự đồng hành của hàng triệu người hâm mộ.

Trong hành trình vòng bảng AFF Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân nhà gặp Singapore và Campuchia. Đây đều là những trận đấu rất quan trọng, không chỉ quyết định vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo đà tâm lý cho chặng đường phía trước.

Ngay từ 10h sáng ngày 20/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức mở bán vé đồng thời cho cả hai trận đấu này. Việc triển khai bán vé sớm cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, đồng thời tạo điều kiện để người hâm mộ chủ động sắp xếp thời gian đến sân.

Điều ĐT Việt Nam cần lúc này chính là sự tiếp sức ấy. Không chỉ khi đội tuyển tiến vào bán kết hay chung kết, mà ngay từ những trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Một sân vận động đông kín khán giả luôn tạo nên nguồn động lực đặc biệt, giúp các cầu thủ thi đấu với tinh thần hưng phấn và quyết tâm hơn.

World Cup đã mang đến những cảm xúc tuyệt vời của bóng đá đỉnh cao. Nhưng tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam luôn có một ý nghĩa rất riêng. Đó là cảm giác hồi hộp khi Quốc ca vang lên trước giờ bóng lăn, là niềm tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài và là khoảnh khắc cả sân vận động vỡ òa sau mỗi bàn thắng của đội tuyển.

World Cup 2026 đã khép lại. Đã đến lúc người hâm mộ Việt Nam hướng trọn sự chú ý về AFF Cup 2026, cùng đồng hành với thầy trò HLV Kim Sang-sik trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Bởi cũng như mọi thành công trước đây của ĐT Việt Nam, phía sau mỗi chiến thắng luôn có một "cầu thủ thứ 12" không thể thay thế: những khán đài rực đỏ và tình yêu bất tận của người hâm mộ.

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