Những thay đổi luật vừa được thông qua tại cuộc họp thường niên lần thứ 140 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) được đánh giá là một trong những “cách mạng” lớn nhất đối với Luật Thi đấu bóng đá trong nhiều năm qua. Các quy định mới được thiết kế để giảm tình trạng câu giờ, tăng tốc độ trận đấu, và xử lý hợp lý các tranh cãi về quyết định trọng tài – những yếu tố từng gây tranh luận nảy lửa ở các giải lớn gần đây.

Không phạt thẻ vàng nếu ghi bàn sau khi trọng tài cho “lợi thế”

Một trong những điều chỉnh đáng chú ý đầu tiên liên quan tới luật chơi “lợi thế”. Theo quy định cũ, ngay cả khi đội tấn công được hưởng lợi thế sau một pha phạm lỗi và ghi bàn, trọng tài vẫn buộc phải rút thẻ vàng cho cầu thủ phòng ngự gây lỗi. Với thay đổi mới, nếu bàn thắng xảy ra sau khi trọng tài cho lợi thế, cầu thủ phòng ngự sẽ không bị phạt thẻ vàng nữa. Điều này nhằm tránh những tình huống bất công và tranh cãi không cần thiết trong các trận cầu căng thẳng.

Quy định đếm ngược 5 giây để chống câu giờ

Một thay đổi khác được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cách trận đấu diễn ra là việc áp dụng đếm ngược 5 giây cho các tình huống ném biên và phát bóng. Trọng tài sẽ bật bộ đếm thời gian hiển thị rõ ràng để buộc đội thi đấu đưa bóng vào cuộc trong khoảng thời gian này. Nếu hết 5 giây mà bóng vẫn chưa vào cuộc, đội đối phương sẽ được hưởng quyền ném biên hoặc, ở tình huống phát bóng, sẽ được trao quyền hưởng phạt góc. Quy định này được kỳ vọng sẽ triệt tiêu chiến thuật “câu giờ” vốn từng gây khó chịu cho người hâm mộ.

Siết chặt thay người, xử lý chấn thương nhanh hơn

Để hạn chế thời gian trận đấu bị kéo giãn vì các tình huống thay người hay chấn thương, FIFA đưa ra một số điều khoản cụ thể:

Cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây. Nếu không tuân thủ, người vào thay sẽ chỉ được phép vào sân sau 1 phút bóng lăn.

Cầu thủ khiến trận đấu dừng vì chấn thương buộc phải rời sân và chỉ được trở lại sau ít nhất 1 phút kể từ lúc trận đấu tiếp tục.

Các biện pháp này nhắm tới mục tiêu giảm thiểu các “quãng nghỉ chiến thuật” kéo dài, đảm bảo trận đấu diễn ra liên tục và hấp dẫn hơn.

VAR được mở rộng quyền can thiệp

Công nghệ Video Hỗ trợ Trọng tài (VAR) – từng gây tranh cãi ở nhiều giải lớn – cũng được mở rộng phạm vi sử dụng. Theo quy định mới:

VAR có thể xem lại những sai sót rõ ràng liên quan đến thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ.

Các quyết định phạt góc không chính xác cũng có thể được VAR kiểm tra, miễn là việc kiểm tra không trì hoãn thời gian thi đấu.

Các thay đổi này đồng thời góp phần làm giảm những sai sót trọng tài gây tranh cãi và tăng tính công bằng cho các quyết định trọng yếu trong trận đấu.

Tóm lại, loạt thay đổi luật được FIFA và IFAB chốt cho World Cup 2026 tập trung vào việc tăng nhịp độ, hạn chế câu giờ và giảm tranh cãi trọng tài – những vấn đề đã tồn tại lâu nay trong bóng đá hiện đại. World Cup 2026, giải đấu đầu tiên có 48 đội, không chỉ là một cột mốc về quy mô mà còn là bước ngoặt quan trọng trong cách thức vận hành các trận đấu đỉnh cao.