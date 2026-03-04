World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn

Chỉ còn chưa đầy 100 ngày trước lễ khai mạc tại Mexico City (11/6), World Cup 2026 đang đối mặt với những rủi ro chưa từng có. Từ tình trạng bạo lực tại Mexico cho đến nguy cơ Iran rút lui vì xung đột leo thang ở Trung Đông và các tranh cãi tổ chức ở Mỹ, giải đấu lớn nhất hành tinh đang bị đặt dưới áp lực nặng nề.

Mexico - một trong ba nước đồng chủ nhà - đang phải vật lộn với tình trạng bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy. Dù chính phủ cam kết tăng cường an ninh cho các thành phố đăng cai như Mexico City và Monterrey, nguy cơ mất an toàn vẫn khiến không ít cổ động viên quốc tế lo ngại.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, câu hỏi lớn cũng được đặt ra lúc này là: liệu Iran có thể góp mặt tại ngày hội bóng đá mùa hè tới?

Iran có nguy cơ rút lui khỏi World Cup 2026. (Nguồn: The Guardian)

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đang phải xử lý một trong những thách thức nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ của mình. FIFA chưa từng phải đối diện với kịch bản một đội tuyển đã giành quyền tham dự lại bị cấm hoặc rút khỏi giải đấu. Nếu Liên đoàn Bóng đá Iran tuyên bố không tham dự, tình hình sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của FIFA.

Điều lệ World Cup của FIFA khá mơ hồ về việc thay thế một đội tuyển đã giành quyền dự vòng chung kết. Văn bản chỉ nêu rằng FIFA có “toàn quyền quyết định” trong việc “thực hiện bất kỳ biện pháp nào được cho là cần thiết”, và “có thể quyết định thay thế liên đoàn thành viên tham dự bằng một liên đoàn khác”.

Iran giành vé với tư cách đội đầu bảng A vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, họ sẽ gặp New Zealand và Bỉ tại Los Angeles, trước khi chạm trán Ai Cập ở Seattle. Tuy nhiên, mọi kế hoạch có thể bị đảo lộn nếu tình hình trong nước tiếp tục xấu đi hoặc vấn đề thị thực với Mỹ trở thành rào cản.

Chính phủ Mỹ hiện vẫn duy trì các hạn chế nhập cảnh với công dân Iran, ngoại trừ thành viên đội tuyển quốc gia và ban huấn luyện. Một số quan chức bóng đá Iran từng bị từ chối cấp visa để tham dự lễ bốc thăm World Cup tại Washington DC vào tháng 12.

Trùm ma túy khét tiếng “El Mencho” bị tiêu diệt, châm ngòi bạo lực bùng phát khắp Mexico. (Nguồn: Reuters)

Nếu Iran rút lui, kịch bản thay thế nhiều khả năng sẽ đến từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Cơ hội sẽ mở ra cho nước láng giềng Iraq, đội dự kiến đại diện châu Á tham dự vòng play-off liên lục địa diễn ra tại Mexico trong tháng này. Nếu Iraq không thể giành vé trực tiếp, họ có thể trở thành lựa chọn ưu tiên.

Nếu Iraq lọt vào vòng chung kết, suất còn lại có thể thuộc về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia xếp hạng cao tiếp theo đến từ châu Á không có vé tham dự vòng chung kết.

Lần gần nhất một đội tuyển không góp mặt ở World Cup sau khi đã giành vé là trường hợp của Pháp và Ấn Độ năm 1950 vì lý do chi phí đi lại. Nếu Iran rút lui, đây sẽ là tiền lệ đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại.

Tổng thư ký FIFA, ông Mattias Grafström, khẳng định mục tiêu của tổ chức này là “bảo đảm một kỳ World Cup an toàn với sự tham gia của tất cả các quốc gia”. Dù vậy, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, thừa nhận thật khó để nói đến World Cup với sự lạc quan trong hoàn cảnh hiện tại.