World Cup 2026 đối mặt biến cố khó lường, trận đấu của ĐT Pháp đứng trước nguy cơ gián đoạn

Thời tiết cực đoan tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của World Cup 2026 khi trận đấu giữa tuyển Pháp và Iraq tại Philadelphia có nguy cơ bị ảnh hưởng.

World Cup 2026 thêm một lần bị thời tiết đe dọa

Sau những tranh cãi về nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày đầu giải đấu, World Cup 2026 lại đứng trước nguy cơ chứng kiến một sự cố bất ngờ khác. Theo dự báo thời tiết tại thành phố Philadelphia (Mỹ), nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa tuyển Pháp và Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa giông kèm sấm sét vào đúng thời điểm bóng lăn.

Theo quy định an toàn của FIFA và các cơ quan địa phương, nếu phát hiện sét trong phạm vi nguy hiểm quanh sân vận động, trận đấu sẽ phải tạm dừng cho tới khi điều kiện thời tiết đảm bảo. Đây là quy trình từng nhiều lần được áp dụng tại Mỹ trong các giải đấu gần đây.

Trong bối cảnh mùa hè Bắc Mỹ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, các chuyên gia đã cảnh báo rằng nhiều trận đấu ở World Cup 2026 có thể đối mặt với những đợt gián đoạn kéo dài do mưa giông, sét hoặc nhiệt độ quá cao.

ĐT Pháp đối diện thử thách ngoài chuyên môn

Đây rõ ràng không phải thông tin mà HLV Didier Deschamps mong muốn nhận được. Sau chiến thắng 3-1 trước Senegal ở ngày ra quân, "Les Bleus" đang hướng tới mục tiêu giành thêm 3 điểm trước Iraq để sớm đoạt vé đi tiếp.

Tuy nhiên, bên cạnh đối thủ trên sân, tuyển Pháp còn phải chuẩn bị tinh thần cho những yếu tố khách quan. Các nghiên cứu khí hậu cho thấy Philadelphia là một trong những địa điểm có nguy cơ chịu tác động bởi nhiệt độ và thời tiết bất thường trong suốt giải đấu.

Không chỉ riêng tuyển Pháp, nhiều đội bóng và cầu thủ tại World Cup 2026 đã lên tiếng về những khó khăn do điều kiện thi đấu khắc nghiệt mang lại. Trước đó, các trận đấu tại Mỹ từng bị trì hoãn vì thời tiết xấu, còn những đợt nắng nóng kéo dài cũng khiến FIFA phải áp dụng quy định nghỉ uống nước bắt buộc trong mỗi hiệp đấu.

Hiện tại, trận Pháp - Iraq vẫn diễn ra theo lịch dự kiến. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của thời tiết tại miền Đông nước Mỹ, khả năng xảy ra các quãng tạm dừng hoặc thậm chí lùi giờ thi đấu vẫn không thể loại trừ.