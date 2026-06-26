World Cup 2026: Cúp thế giới của những khán đài nhập cư

Trên sân, mỗi trận đấu vẫn là cuộc đối đầu của 22 cầu thủ. Nhưng trên khán đài câu chuyện rộng hơn rất nhiều.

Mang theo quê hương vào sân bóng

World Cup 2026 đã đi qua hai tuần, nhưng đã đủ để người ta cảm nhận một điều rất khác: đây không chỉ là giải đấu của 48 đội tuyển, mà còn là World Cup của những cộng đồng mang theo quê hương vào sân bóng.

CĐV Colombia,

Đó là những lá cờ Mexico phủ kín một góc sân ở Mỹ. Là những CĐV Hàn Quốc, Iran, Morocco, Ghana, Colombia, Nhật Bản, Croatia, Ai Cập hay Cape Verde hát quốc ca ở một thành phố cách quê nhà nửa vòng trái đất. Là cảm giác rất đặc biệt khi một đội tuyển không chỉ thi đấu cho đất nước mình, mà còn thi đấu cho cả những người đã rời quê hương nhưng chưa bao giờ rời ký ức.

World Cup từng đi qua nhiều châu lục, nhiều nền văn hóa. Nhưng World Cup 2026 có một bối cảnh rất riêng. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico - ba quốc gia không chỉ rộng lớn về địa lý, mà còn đặc biệt bởi sự hiện diện của rất nhiều cộng đồng nhập cư.

Vì vậy, có những trận đấu mà khái niệm "sân trung lập" trở nên rất tương đối. Mexico đá ở Mỹ, nhưng nhiều lúc không khác gì đá trên sân nhà. Hàn Quốc, Iran, Morocco, Ghana, Colombia hay Bồ Đào Nha cũng vậy.

Họ có thể không phải chủ nhà World Cup, nhưng trên khán đài, họ có những "ngôi nhà nhỏ" của riêng mình.

CĐV Ghana,

Bóng đá vì thế không chỉ còn là chuyện thắng thua. Nó trở thành nơi cộng đồng gặp lại nhau, nhận ra nhau và cùng nhau nói một thứ ngôn ngữ chung: màu áo đội tuyển.

Trên sân cũng là những cuộc trở về

Với nhiều người xa quê, đội tuyển quốc gia không chỉ là một đội bóng. Đó là ký ức tuổi thơ, là tiếng nói mẹ đẻ, là bữa cơm gia đình, là những con đường cũ, là nơi mình sinh ra hoặc nơi cha mẹ mình từng rời đi.

Curacao là một ví dụ, khi sân chơi được mở rộng, bản đồ cảm xúc của giải đấu cũng được mở rộng theo

Bởi vậy, một trận World Cup có thể trở thành ngày hội rất riêng của các cộng đồng nhập cư. Người ta mặc áo đấu, quấn cờ, đưa con cái đến sân, hát quốc ca, chụp ảnh, khóc cười cùng nhau. Có những đứa trẻ sinh ra ở Mỹ hay Canada, nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng mẹ đẻ, nhưng trong 90 phút bóng lăn, chúng vẫn được cha mẹ kể cho nghe rằng: "Đây là đội bóng của quê hương mình".

Đó là điều làm World Cup 2026 có một góc nhìn rất sâu khác. Những đội bóng nhỏ không chỉ mang đến giải đấu một đội hình 26 cầu thủ. Họ còn mang theo cả một cộng đồng đang chờ được nhìn thấy mình trên sân khấu lớn.

Không chỉ trên khán đài, câu chuyện nhập cư còn hiện diện ngay trên sân bóng. World Cup 2026 có nhiều cầu thủ sinh ra ở một quốc gia, lớn lên trong một nền bóng đá khác, rồi khoác áo một đội tuyển gắn với cội nguồn gia đình.

Luca Zidane là một hình ảnh như thế. Con trai của Zinedine Zidane từng đi qua hệ thống bóng đá Pháp, từng mang cái họ quá lớn của một huyền thoại, nhưng lại chọn khoác áo Algeria, quê gốc của gia đình. Với Luca, đó không chỉ là một lựa chọn thể thao. Đó còn là cách một cầu thủ tìm lại nguồn gốc của mình bên ngoài cái bóng quá lớn của cha.

Eloy Room của Curacao cũng là một câu chuyện đáng nhớ. Sinh ra ở Hà Lan, trưởng thành trong bóng đá Hà Lan, nhưng anh lại đứng trong khung thành của Curacao - một đảo quốc nhỏ bé mà bóng đá đang được tạo nên từ chính những dòng người đi xa rồi tìm đường trở lại. Với Room, chiếc áo đội tuyển không chỉ là một màu áo thi đấu. Đó còn là lời nhắc rằng quê hương đôi khi không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi ký ức gia đình gọi mình trở về.

Lionel Messi, biểu tượng lớn nhất của Argentina, cũng mang trong mình một câu chuyện di dân

Ngay cả Lionel Messi, biểu tượng lớn nhất của Argentina, cũng mang trong mình một câu chuyện di dân. Dòng họ Messi có gốc Ý, từ một cuộc rời đi rất xa trước khi kết tinh thành thiên tài bóng đá của thành phố Rosario. Nhìn theo cách ấy, World Cup không chỉ là sân khấu của các quốc gia, mà còn là nơi những cuộc di cư rất dài của lịch sử bất ngờ hiện hình qua một cái tên, một số áo, một quốc kỳ.

Thêm nhiều màu cờ, nhiều bài hát, nhiều khuôn mặt

Khi FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội, đã có nhiều lo ngại rằng giải đấu sẽ bị loãng. Nhưng nhìn từ khán đài, sự mở rộng ấy lại tạo ra một vẻ đẹp khác. Càng nhiều đội tuyển, World Cup càng có thêm nhiều màu cờ, nhiều bài hát, nhiều khuôn mặt, nhiều câu chuyện đời sống.

CĐV Mexico

Một đội bóng nhỏ có thể không đi đến bán kết hay chung kết. Nhưng sự có mặt của họ vẫn có ý nghĩa. Nó giúp một cộng đồng được gọi tên. Nó khiến những người xa quê có lý do để tự hào. Nó làm cho World Cup không chỉ là cuộc chơi của các cường quốc bóng đá, mà còn là ngày hội của những nền bóng đá từng đứng bên lề.

Cape Verde là một ví dụ. Curacao cũng là một ví dụ. Nhưng câu chuyện không dừng ở một hay hai đội bóng. World Cup 2026 đang cho thấy rằng, khi sân chơi được mở rộng, bản đồ cảm xúc của giải đấu cũng được mở rộng theo.

Có thể một đội bóng nhỏ chỉ có một điểm, một bàn thắng, hoặc một trận đấu đáng nhớ. Nhưng với người hâm mộ của họ, từng khoảnh khắc ấy vẫn có giá trị rất lớn. Bởi đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là đi đến đâu, mà là được hiện diện. Được thấy quốc kỳ của mình tung bay. Được nghe quốc ca của mình vang lên. Được cảm nhận rằng cộng đồng của mình cũng có một chỗ đứng trong ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.

Bóng đá là căn cước

World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ, nơi những câu chuyện nhập cư luôn là một phần quan trọng của đời sống xã hội. Vì thế, giải đấu này mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó không xóa đi những đường biên, không giải quyết được những tranh luận phức tạp về hộ chiếu, quốc tịch hay chính sách nhập cư. Nhưng trong 90 phút bóng lăn, nó cho người ta nhìn thấy một thế giới mềm hơn: nơi con người được kết nối bằng ký ức, màu áo và tình yêu dành cho một đội tuyển.

Ở đó, bóng đá không chỉ là môn thể thao. Bóng đá là căn cước, là ký ức, là sợi dây nối những người xa quê với nơi họ luôn thuộc về.

World Cup không chỉ đo bằng cúp vàng. World Cup còn được đo bằng ánh mắt của một CĐV lần đầu nhìn thấy quốc kỳ mình tung bay giữa sân vận động lớn. Được đo bằng tiếng hát lạc giọng trên khán đài. Được đo bằng những cái ôm giữa những người xa lạ nhưng cùng chung một quê hương. Được đo bằng cảm giác: chúng ta cũng có mặt ở đây.