World Cup 2026 chờ Messi, Mbappe phá kỷ lục

World Cup 2026 với thể thức 48 đội và 104 trận đấu được dự báo sẽ phá hàng loạt kỷ lục lịch sử, từ số bàn thắng đến những cột mốc cá nhân đặc biệt.

Từ kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay năm 1930 đến nay, giải đấu lớn nhất hành tinh đã chứng kiến vô số kỷ lục đáng nhớ về số bàn thắng, số trận thắng, số lần ra sân hay những cột mốc cá nhân đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên World Cup được nâng từ 32 lên 48 đội, số trận đấu cũng lên tới 104. Việc có nhiều trận hơn cũng đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn để cầu thủ, huấn luyện viên và các đội tuyển tạo nên lịch sử.

Huấn luyện viên có nhiều trận thắng nhất

HLV Helmut Schon từng dẫn dắt Tây Đức qua bốn kỳ World Cup liên tiếp từ năm 1966 đến 1978, giành ngôi á quân năm 1966, hạng ba năm 1970 và vô địch năm 1974. Ông hiện vẫn giữ kỷ lục cầm quân trong 25 trận tại World Cup và giành tới 16 chiến thắng.

HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp có thể trở thành huấn luyện viên có nhiều trận thắng nhất tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ vượt qua cột mốc này ngay tại World Cup 2026. Dưới thời Deschamps, "Les Bleus" vào tứ kết năm 2014, vô địch năm 2018 và giành ngôi á quân năm 2022. Ông đã có 14 chiến thắng sau 19 trận World Cup.

Với bảng đấu tương đối dễ thở gồm Na Uy, Senegal và Iraq, tuyển Pháp được đánh giá có khả năng tiến sâu tại giải đấu năm nay. Nếu điều đó xảy ra, Deschamps không chỉ phá kỷ lục số trận thắng của Helmut Schon mà còn có thể cân bằng thành tích hai lần vô địch World Cup của Vittorio Pozzo cùng tuyển Italy vào các năm 1934 và 1938.

Kỳ World Cup có nhiều bàn thắng nhất

World Cup 2022 tại Qatar lập kỷ lục với 172 bàn sau 64 trận. Tuy nhiên, với việc World Cup 2026 tăng lên 104 trận, cột mốc này gần như chắc chắn sẽ bị vượt qua. Ngay cả nếu giải đấu năm nay chỉ đạt trung bình 2,21 bàn thắng/trận - mức thấp nhất lịch sử từng xuất hiện tại World Cup 1990 - tổng số bàn thắng vẫn có thể lên tới khoảng 230, bỏ xa kỷ lục hiện tại.

Nếu duy trì mức trung bình như World Cup 2022 (2,69 bàn/trận), giải đấu năm nay có thể chạm mốc gần 280 bàn thắng. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng ưu tiên tấn công, pressing tầm cao và lối chơi cởi mở, World Cup 2026 có thể tạo ra một kỷ lục tồn tại trong một thời gian dài, trừ khi FIFA mở rộng thêm giải đấu trong tương lai.

Nhiều cầu thủ ngoài 40 tuổi nhất

Kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, mới chỉ có bảy cầu thủ từ 40 tuổi trở lên từng ra sân tại giải đấu. Tuy nhiên, những lần xuất hiện đó diễn ra rải rác qua nhiều kỳ World Cup khác nhau. Điều này có thể thay đổi đáng kể vào năm 2026, khi giải đấu nhiều khả năng sẽ quy tụ một trong những thế hệ lão tướng đông đảo nhất lịch sử World Cup.

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ trên 40 tuổi góp mặt tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Những cầu thủ có thể ra sân ở tuổi 40 trở lên gồm có Cristiano Ronaldo (41 tuổi) của Bồ Đào Nha, Manuel Neuer (40 tuổi) của Đức, Edin Dzeko (40 tuổi) của Bosnia và Herzegovina, Craig Gordon (43 tuổi) của Scotland, Luka Modric (40 tuổi) của Croatia, Fernando Muslera (40 tuổi) của Uruguay và Guillermo Ochoa (40 tuổi) của Mexico.

Tuy nhiên, vẫn cần chờ xem có bao nhiêu người trong số họ thực sự được tung vào sân. Nhưng chỉ cần hai cầu thủ thi đấu trong vòng dù chỉ một phút, World Cup 2026 sẽ lập kỷ lục về số cầu thủ trên 40 tuổi xuất hiện trong cùng một kỳ World Cup.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup

Cựu tuyển thủ Just Fontaine của Pháp từng ghi 13 bàn chỉ trong một kỳ World Cup tại Thụy Điển năm 1958. Trong hơn 60 năm sau đó, kỷ lục này chỉ bị phá vỡ đúng ba lần. Huyền thoại Tây Đức Gerd Muller ghi bàn thắng World Cup thứ 14 của mình - cũng là bàn quyết định - trong trận chung kết World Cup 1974.

Thành tích đó tồn tại hơn ba thập kỷ trước khi Ronaldo Nazario ghi bàn thắng World Cup thứ 15 của anh tại Đức năm 2006. Tám năm sau, Miroslav Klose giành lại kỷ lục khi có bàn thắng thứ 16 trong chiến thắng lịch sử 7-1 của Đức trước Brazil ở bán kết trên sân Maracana.

Messi và Mbappe có cơ hội trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất World Cup. (Ảnh: AP)

Lionel Messi và Kylian Mbappe đều có cơ hội trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup ngay trong mùa hè này. Messi hiện có 13 bàn tại World Cup, còn Mbappe đã ghi 12 bàn và đều đang áp sát kỷ lục của Klose.

Trong khi đó, những cái tên như Cristiano Ronaldo, Harry Kane hay Neymar với 8 bàn thắng cũng còn cơ hội, dù khả năng thấp hơn nhiều bởi họ sẽ phải ghi bàn liên tục mới có thể rút ngắn khoảng cách.

Cầu thủ trẻ nhất từng đoạt giải Chiếc giày vàng

Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Thomas Muller toả sáng trên sân khấu bóng đá thế giới khi ghi 5 bàn trong hành trình giúp Đức giành hạng ba. Tiền đạo của Bayern Munich trở thành cầu thủ trẻ nhất giành Chiếc giày vàng World Cup, đồng thời đoạt luôn giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu khi mới 20 tuổi.

Mười sáu năm sau, Lamine Yamal xuất hiện như một ứng viên sáng giá có thể phá kỷ lục đó. Mới chỉ 18 tuổi, Yamal đã được xem là cầu thủ trẻ hay nhất thế giới và cũng là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá hiện nay.

Nếu Tây Ban Nha tiến sâu, Yamal hoàn toàn có thể cạnh tranh không chỉ Chiếc giày vàng mà còn nhiều danh hiệu cá nhân khác trước khi bước sang tuổi 20. Tuy nhiên, thể trạng sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc liệu anh có thể làm nên lịch sử ở mùa hè này hay không.

Lamine Yamal có thể là chủ nhân của nhiều danh hiệu cá nhân dành cho cầu thủ trẻ tuổi tại World Cup. (Ảnh: AP)

Cầu thủ trẻ nhất đoạt Quả bóng vàng

Ronaldo Nazario tham dự World Cup 1998 với tư cách là chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu khi mới 21 tuổi. Dù Brazil thất bại trước chủ nhà Pháp trong trận chung kết và Ronaldo chơi không đúng phong độ ở trận đấu đó, anh vẫn giành Quả bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ hay nhất giải.

Ngoại trừ Lionel Messi vào năm 2014, mọi cầu thủ giành Quả bóng vàng World Cup kể từ sau Ronaldo Nazario đều trên 30 tuổi, cho thấy việc một cầu thủ trẻ thống trị sân chơi World Cup khó đến mức nào. Chính điều đó khiến Lamine Yamal trở thành cái tên đặc biệt đáng chờ đợi trước thềm World Cup 2026.

Ngoài Yamal, nhiều ngôi sao trẻ khác cũng có thể phá kỷ lục này, bao gồm Lennart Karl, Endrick, Desire Doue đều được đánh giá là những tài năng có thể bùng nổ tại giải đấu.