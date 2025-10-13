Quần đảo Faroe có bước tiến lớn hướng tới kỳ World Cup đầu tiên với chiến thắng bất ngờ 2-1 trước CH Séc.

Quần đảo Faroe - quốc gia với dân số dưới 55.000 người, và đội tuyển bóng đá quốc gia được xếp hạng 136 trên bảng xếp hạng FIFA - đã tự đặt mình vào cuộc cạnh tranh cho suất dự vòng play-off cho giải đấu năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico. Chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận vòng loại gần nhất đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 tại Bảng L . Và chiến thắng trước đội xếp thứ 2 là CH Séc đồng nghĩa với việc chỉ còn một điểm nữa là khoảng cách giữa 2 đội trong cuộc đua giành vị trí á quân sau Croatia, qua đó đảm bảo một suất vào vòng play-off vào tháng 3 năm sau.

Bất ngờ đã xảy ra khi Hanus Sorensen đưa Quần đảo Faroe vươn lên dẫn trước ở phút 67 tại Torsvollur, một sân vận động chỉ có sức chứa hơn 6.000 chỗ ngồi tại thủ đô Torshavn. Adam Karabec đã gỡ hòa ở phút 78, trước khi cầu thủ dự bị Martin Agnarsson là người hùng của đội chủ nhà Quần đảo Faroe, một quốc gia nằm giữa Scotland và Iceland. Đội tuyển này từ lâu đã là một cái tên nhỏ bé của bóng đá châu Âu và từng có thời điểm xếp hạng thấp nhất là 198. Bàn thắng ở phút 81 của Agnarsson không chỉ giáng một đòn mạnh vào cơ hội giành quyền đi tiếp của CH Séc với tư cách là đội đầu bảng, mà còn mở ra cuộc chiến giành ngôi á quân khi cả 2 đội chỉ còn một trận đấu nữa trong tay.

Croatia - á quân World Cup 2018 và lọt vào bán kết World Cup 2022 - đang dẫn đầu bảng với cách biệt 3 điểm sau chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Gibraltar, cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Ngoài ra, Croatia cũng sẽ là đội định đoạt ai mới là đội về đích sau mình khi còn chơi 2 trận với CH Séc và Quần đảo Faroe vào tháng 11.

Hà Lan tiếp tục dẫn đầu Bảng G sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước đối thủ chính Phần Lan.

Hà Lan tiếp tục dẫn đầu Bảng G sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước đối thủ chính Phần Lan tại Amsterdam. Chân sút ghi bàn mọi thời đại Memphis Depay tiếp tục nổ súng, anh ghi một bàn từ chấm phạt đền qua đó gia tăng kỷ lục ghi bàn thắng thứ 54 cho đội tuyển quốc gia. Cựu tiền đạo của Man.United, người là vua phá lưới với 12 bàn ở kỳ vòng loại World Cup 2022, hiện đã ghi 7 bàn sau 6 trận vòng loại trong chiến dịch này.

Donyell Malen, Virgil van Dijk và Cody Gakpo cũng ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan, đội đang dẫn đầu bảng với 16 điểm khi vòng loại còn 2 trận. Ba Lan đang xếp thứ 2 và vẫn duy trì cách biệt 3 điểm kém hơn, sau khi Sebastian Szymanski ghi bàn trực tiếp từ một quả phạt góc và Robert Lewandowski ghi bàn còn lại trong chiến thắng 2-0 trước Lithuania. Tháng 11 sẽ là thời khắc quyết định khi Ba Lan tiếp đón Hà Lan trên sân nhà. Tuy nhiên, cơ hội giành ngôi nhất bảng và suất trực tiếp của họ quá mong manh, khi Hà Lan vượt trội hoàn toàn về hiệu số bàn thắng.

Cục diện Bảng C quá khó để dự đoán khi Đan Mạch và Scotland tiếp tục giành chiến thắng và đang bám đuổi sát nút ở ngôi đầu. Đan Mạch dẫn đầu bảng, xếp trên Scotland về hiệu số bàn thắng bại, khi cả 2 đội đều có 10 điểm sau 4 trận.

Scotland đã đánh bại Belarus 2-1 sau khi các bàn thắng của Che Adams và Scott McTominay giúp họ kiểm soát thế trận tại Hampden Park. Gleb Kuchko đã gỡ lại một bàn thắng trong những phút bù giờ cho Belarus. Trong khi chuỗi trận ấn tượng của Rasmus Hojlund vẫn tiếp tục kể từ khi rời Man.United để gia nhập Napoli theo dạng cho mượn vào tháng trước. Anh đã mở tỷ số cho Đan Mạch bằng bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 3-1 trước Hy Lạp. Tổng cộng Hojlund đã ghi được 8 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia kể từ khi chuyển đến Serie A.

Đội tuyển Áo đã trở lại mặt đất. Sau chiến thắng 10-0 trước San Marino hôm thứ Năm, đội đầu Bảng H đã phải chịu thất bại 0-1 tại Romania. Bàn thắng của Virgil Ghita ở phút bù giờ thứ 5 đã ấn định chiến thắng cho chủ nhà. Đó là tin vui cho đội nhì bảng Bosnia và Herzegovina khi chỉ cách 2 đội dẫn đầu vẫn là 2 điểm.