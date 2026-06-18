World Cup 2026 căng rồi: 150.000 người ký đơn đòi FIFA điều tra trận Scotland - Haiti vì nghi ngờ thiếu minh bạch

Tranh cãi nảy lửa tại World Cup 2026 sau trận Scotland - Haiti.

World Cup 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết, không chỉ bởi những màn so tài kịch tính trên sân cỏ mà còn bởi những tranh cãi nảy lửa xung quanh công tác trọng tài. Mới đây, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Haiti đồng loạt dậy sóng, tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ nhắm vào kết quả trận đấu mở màn bảng C giữa Scotland và Haiti diễn ra tại Boston.

Trong trận cầu tâm điểm này, tuyển Scotland đã giành chiến thắng với tỉ số sát nút 1–0 nhờ pha lập công may mắn của John McGinn khi bóng đập người một hậu vệ đổi hướng. Đây là chiến thắng lịch sử, đánh dấu trận thắng đầu tiên của Scotland tại một kỳ World Cup.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một chiến dịch thu thập chữ ký quy mô lớn đã được phát động trên một nền tảng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chiến dịch này đã nhanh chóng lan tỏa với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng người Haiti từ Florida cho đến Paris, chính thức vượt qua cột mốc 150.000 chữ ký. Mục tiêu của đơn kiến nghị này là yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phải ngay lập tức vào cuộc, mở một cuộc điều tra chính thức đối với tổ trọng tài điều khiển trận đấu, đặc biệt là trọng tài chính ông Mustapha Ghorbal.

Người hâm mộ Haiti không hài lòng với trọng tài Mustapha Ghorbal (Ảnh: Reuters) Người hâm mộ Haiti không hài lòng với trọng tài Mustapha Ghorbal (Ảnh: Reuters)

Theo nội dung đơn kiến nghị, phía Haiti cáo buộc vị vua áo đen đã đưa ra hàng loạt quyết định sai lầm nghiêm trọng làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Cụ thể, các cổ động viên trung lập và người hâm mộ Haiti vô cùng bức xúc trước hai tình huống từ chối phạt đền mười mươi. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm trong vòng cấm của Jean Bellegarde ở hiệp hai, đưa bóng chạm tay một hậu vệ Scotland rất rõ ràng nhưng bị trọng tài ngó lơ, cùng với một tình huống phạm lỗi thô bạo khác trong vòng cấm không bị thổi phạt.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng giận dữ càng dâng cao khi trọng tài Ghorbal chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo đối với pha vào bóng bằng gầm giày cực kỳ nguy hiểm nhắm vào cầu thủ Josue Casimir của Haiti. Phía Haiti khẳng định đây xứng đáng là một tấm thẻ đỏ trực tiếp nhằm bảo vệ an toàn cho các cầu thủ trên sân.

Người hâm mộ Haiti bức xúc vì mất hai quả phạt đền (Ảnh: EPA)

Đại diện ban tổ chức chiến dịch ký tên tuyên bố, mục đích của phong trào này không chỉ là đòi lại sự công bằng cho đội tuyển Haiti, mà còn bày tỏ sự mong muốn về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự đồng nhất trong công tác trọng tài tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Hiện tại, làn sóng phản đối vẫn đang tiếp tục lan rộng, đặt áp lực không nhỏ lên hội đồng trọng tài của FIFA trong những lượt trận kế tiếp của World Cup 2026.