World Cup 2026: Argentina cẩn thận "ngã ngựa" ngày ra quân; Bồ Đào Nha thành bại tại Ronaldo?

Lượt một vòng bảng World Cup 2026 đang đi tới giai đoạn cực kỳ hấp dẫn khi các đội bóng lớn xuất trận.

Argentina cẩn thận kẻo "ngã ngựa"

Lúc 08h00 ngày mai, 17/6, Argentina của Messi sẽ ra quân tại VCK World Cup 2026, gặp Algeria tại bảng J. Nói về cuộc đối đầu này, BLV Quang Huy đã cảnh báo Những vũ công xứ Tango:

"Hoàn toàn có thể sảy ra cú sốc ở cặp đấu này. Tôi luôn đánh giá rất cao tinh thần của các đội tuyển châu Phi, đặc biệt là những đội lần đầu tham dự hoặc phải rất lâu mới trở lại World Cup. Nhắc đến điều đó, chúng ta lại nhớ đến Senegal khi họ đánh bại Pháp 1-0 trong trận khai mạc World Cup 2002.

Các đội bóng châu Phi luôn mang trong mình khát khao rất lớn. Nhiều khi ai cũng biết họ nguy hiểm, nhưng vẫn có cảm giác đây là những đối thủ rất khó lường. Với Algeria, chắc chắn HLV Lionel Scaloni sẽ nghiên cứu rất kỹ băng hình và các dữ liệu phân tích. Tuy nhiên, để hiểu Algeria như cách Algeria hiểu Argentina là điều không dễ. Vì vậy, tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu rất thú vị và hoàn toàn có khả năng xuất hiện bất ngờ".

Pháp phục hận trước Senegal?

Nhắc tới cơn "địa chấn" Senegal đánh bại Pháp ở trận mở màn World Cup 2002, cũng rất trùng hợp khi 2 đội này tái ngộ nhau ở trận mở màn World Cup 2026, diễn ra lúc 02h00 ngày 17/6 (đêm nay). Về trận đấu này, BLV Quang Huy cho rằng kết quả sẽ khác xưa:

"Theo tôi, bóng đá Pháp và Senegal hiểu nhau rất rõ. Năm 2002, Senegal chiến thắng bởi khi đó nhiều cầu thủ của họ đang thi đấu tại Pháp. Người ta thậm chí từng nói Senegal là “đội tuyển trong lòng nước Pháp”. Họ tạo ra yếu tố bất ngờ và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn hơn.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi đánh giá đội tuyển Pháp có lực lượng rất mạnh. Họ cũng đủ kinh nghiệm để tránh lặp lại sai lầm như năm 2002, thời điểm mà nhiều cầu thủ bị bào mòn thể lực sau một mùa giải kéo dài và một số ngôi sao không đạt phong độ cao.

Hiện nay, Pháp có sự chuẩn bị tốt hơn. Chưa chắc đội hình mạnh nhất của họ sẽ được sử dụng ngay trong trận gặp Senegal. Có thể vẫn còn những cầu thủ xuất sắc khác chưa đá chính, nhưng HLV Didier Deschamps luôn ưu tiên những con người phù hợp nhất cho từng trận đấu. Tôi cho rằng Pháp sẽ có kết quả thuận lợi trước Senegal".

Bồ Đào Nha thành bại tại Ronaldo

Theo dự đoán của Opta về cơ hội vô địch tại World Cup 2026, Argentina đứng thứ tư với 10.4%, Bồ Đào Nha đứng thứ năm với 7%. BLV Quang Huy nhận xét về dự đoán này với trường hợp Bồ Đào Nha và Ronaldo:

"Bồ Đào Nha sở hữu lực lượng rất mạnh. Trong mắt nhiều người, chất lượng đội hình của họ không hề thua kém bất kỳ đội tuyển nào.

Đối với tôi, Ronaldo và Messi đều đang bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Thành bại của Bồ Đào Nha phần nào vẫn phụ thuộc vào Ronaldo.

Tôi mong rằng trước giải đấu, Ronaldo sẽ có sự thống nhất rõ ràng với các đồng đội và ban huấn luyện về vai trò của mình. Không ai phủ nhận những đóng góp, sự chuyên nghiệp hay khát khao cống hiến của anh. Tuy nhiên, đôi khi các cầu thủ trẻ xung quanh chưa thực sự biết phải thích nghi như thế nào.

Nếu Ronaldo xác định rõ mỗi trận sẽ thi đấu khoảng bao nhiêu phút, hoặc có kế hoạch cụ thể về việc đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho toàn đội. Khi đó, các đồng đội sẽ biết cách vận hành hệ thống trong những khoảng thời gian có hoặc không có anh trên sân.

Thực tế, chúng ta cũng thấy những cầu thủ được kỳ vọng trên hàng công như Gonçalo Ramos hay João Félix chưa thực sự vươn lên mạnh mẽ như mong đợi. Đó cũng là một trong những lý do khiến Ronaldo vẫn hiện diện trong đội hình với vai trò quan trọng trong thời gian dài.

Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ ra quân lúc 00h00 ngày 18/6 gặp Cộng hòa Congo.

Tuy nhiên, nếu biết sử dụng anh theo một liều lượng hợp lý, luân phiên và đúng thời điểm, Bồ Đào Nha sẽ hiệu quả hơn. Có những trận đấu đội tuyển này triển khai lối chơi quá tập trung vào Ronaldo, điều đó vô tình làm lãng phí tài năng của tuyến tiền vệ.

Nhiều người cho rằng Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền vệ rất hay nên chỉ cần có Ronaldo làm điểm đến cuối cùng ở phía trên là đủ. Nhưng bóng đá không đơn giản như vậy. Khi gặp những đối thủ có tổ chức tốt và biết cách hóa giải, việc chỉ tập trung vào một phương án tấn công sẽ khiến đội bóng dễ bị bắt bài.

Tôi mong muốn Bồ Đào Nha sẽ chơi đa dạng hơn trong cách tiếp cận trận đấu".

Argentina khó bảo vệ chức vô địch

Về cơ hội vô địch của Argentina và Messi, BLV Quang Huy nói tiếp:

"Còn với Argentina, cá nhân tôi không nghĩ họ có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Đỉnh cao của Argentina là World Cup 2022. Sau bốn năm, Messi không còn ở trạng thái như trước nữa.

Tuy nhiên, Messi là trường hợp khác với Ronaldo. Ngay cả khi di chuyển ít, Messi vẫn có thể tạo ra đột biến. Cách chơi của anh cũng giúp các đồng đội dễ thi đấu hơn.

Messi có thể đi bộ trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng vẫn tạo ra khoảnh khắc khác biệt. Đồng đội hiểu rõ vai trò của mình và biết cần làm gì xung quanh anh. Trong khi đó, Ronaldo nếu không duy trì cường độ di chuyển sẽ khó phát huy những phẩm chất tốt nhất của bản thân.

Với Argentina, nếu nói về một cầu thủ thực sự phát triển mạnh trong bốn năm qua thì đó là Julián Álvarez. Vai trò của cậu ấy hiện nay cũng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, nhìn tổng thể đội hình, tôi thấy có khá nhiều vị trí đi xuống hoặc chững lại, thay vì xuất hiện thêm những nhân tố tạo sức bật mới.

Vì vậy, tôi không nghĩ Argentina có thể vô địch thêm một lần nữa".

Chức vô địch World Cup 2022 đã là đỉnh cao cho Argentina của Messi?

Kết lại câu chuyện về Messi và Ronaldo, BLV Quang Huy cho rằng:

"Bồ Đào Nha thì vẫn có cơ hội, nhưng bài toán sử dụng Ronaldo là yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi cho rằng World Cup năm nay đang quy tụ ba thế hệ cầu thủ. Thế hệ lớn tuổi nhất là Messi và Ronaldo, những tượng đài của bóng đá thế giới, đồng thời đều góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Thế hệ thứ hai là nhóm cầu thủ sinh vào đầu thập niên 1990, tiêu biểu như Harry Kane. Và phía sau là lớp cầu thủ trẻ với đại diện nổi bật nhất hiện nay là Lamine Yamal.

Với nhóm cầu thủ lớn tuổi nhất, tôi nghĩ Messi và Ronaldo đã giành được rất nhiều vinh quang. Messi gần như đã có tất cả những danh hiệu cao quý nhất. Ronaldo thì vẫn còn thiếu chức vô địch World Cup.

Chính vì vậy, Messi sẽ đến World Cup lần này với tâm thế thoải mái hơn. Anh không còn chịu quá nhiều áp lực phải chứng minh điều gì nữa. Ronaldo thì khác. Anh vẫn muốn chinh phục thêm một danh hiệu lớn. Tuy nhiên, tuổi tác là yếu tố không thể chống lại.

Cả hai đều là những cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Messi có thể không còn hoạt động nhiều như trước nhưng vẫn đủ khả năng tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ. Ronaldo cũng duy trì phong độ tốt tại môi trường bóng đá hiện nay. Dù không còn thi đấu ở châu Âu, giải đấu anh tham gia vẫn có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, để chờ đợi họ đạt tới đỉnh cao như những năm tháng huy hoàng nhất là điều rất khó.

Vai trò của huấn luyện viên trưởng trong việc sử dụng hai cầu thủ này là cực kỳ quan trọng. Họ cần được bố trí thời lượng thi đấu hợp lý, được tung vào sân đúng thời điểm và rút ra đúng lúc.

Có thể giới hạn thể lực hiện tại của họ chỉ còn như vậy, nhưng nếu được sử dụng hợp lý, họ vẫn có thể tạo nên sự khác biệt.

Còn để trở thành những ngôi sao sáng nhất giải đấu như trước đây thì tôi không nghĩ điều đó dễ xảy ra. Đặc biệt, yếu tố thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến World Cup năm nay khi nhiều trận đấu diễn ra trong điều kiện nắng nóng".

Tuyển Anh sẽ hấp dẫn hơn tại World Cup 2026?

Một đội tuyển khác có nhiều ngôi sao cũng rất được kỳ vọng ở VCK World Cup 2026 là Tam sư. BLV Quang Huy nêu nhận định về đội bóng này:

"Đối với nhiều người, việc đội tuyển Anh không thể vô địch EURO trong những năm gần đây thực sự là điều đáng tiếc.

Hiện tại, người hâm mộ đang đặt kỳ vọng vào Thomas Tuchel với mong muốn ông sẽ mang đến những thay đổi táo bạo hơn. Thành công trong các trận cầu lớn ở cấp CLB cũng khiến nhiều người tin rằng ông có thể mang cái duyên chiến thắng đó tới đội tuyển Anh.

Cá nhân tôi cho rằng tuyển Anh hoàn toàn xứng đáng nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup.

Nếu nhìn lại khoảng mười năm trước, người ta thường ví tuyển Anh như một “con hổ giấy”. Premier League rất hào nhoáng nhưng đội tuyển quốc gia lại không tương xứng với tiềm năng.

Tuy nhiên, khoảng bốn đến năm năm gần đây, tuyển Anh thực sự đã trở nên rất mạnh. Khi theo dõi đội tuyển Anh trong những năm gần đây, đôi khi tôi vẫn cảm thấy tiếc. Gareth Southgate đã giúp đội tuyển có được sự ổn định và những thành tích đáng ghi nhận, nhưng ông chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của tập thể này.

Phong cách cầm quân của Southgate tương đối an toàn. Trong khi đó, người hâm mộ luôn mong muốn được chứng kiến một đội tuyển Anh chơi cởi mở, giàu cảm xúc và hấp dẫn hơn.

Tất nhiên, đá đẹp không đồng nghĩa với việc chắc chắn thành công. Một đội bóng chơi đẹp chưa chắc đã tiến sâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ trước mắt chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đội tuyển Anh thi đấu hấp dẫn hơn dưới thời Thomas Tuchel so với những giải đấu trước.

Còn việc họ có thể tiến sâu hay thậm chí vô địch hay không thì vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó có phong độ, bản lĩnh và cả yếu tố may mắn.

Dẫu vậy, tôi tin rằng tuyển Anh là một trong những đội bóng sở hữu nhiều tiềm năng tạo đột phá tại World Cup lần này.

Thomas Tuchel đã mạnh dạn loại bỏ một số cái tên mà nhiều người cho rằng xứng đáng có mặt trong danh sách tham dự World Cup. Tôi tin rằng những quyết định đó đều có lý do riêng.

Ông muốn xây dựng một đội tuyển Anh cân bằng hơn, giàu khát khao hơn và đủ khả năng duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt giải đấu".

Theo lịch, tuyển Anh sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận đấu với cường địch Croatia lúc 03h00 ngày 18/6.