Mohamed Salah ghi cú đúp để giúp Ai Cập lần thứ 4 giành quyền tham dự World Cup.

Được tiếp thêm sức mạnh bởi cú đúp của Mohamed Salah, Ai Cập đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trên sân khách trước Djibouti tại Casablanca. Với kết quả này, Ai Cập giành ngôi đầu Bảng A . Nhờ đó, “Pharaoh” đã giành quyền tham dự World Cup lần thứ 4, sau các kỳ World Cup trước đó vào các năm 1934, 1990 và 2018.

Trong khi Ghana đã đè bẹp Cộng hòa Trung Phi 5-0 trong trận đấu tại Bảng I ở El Jadida, với các bàn thắng của Mohammed Salisu, Thomas Partey, Alexander Djiku, Jordan Ayew và Kamaldeen Sulemana. Đội tuyển những “Ngôi sao đen” đang dẫn trước 3 điểm so với đội bám đuổi gần nhất là Madagascar (đội đã đánh bại Comoros 2-1 tại Abidjan nhờ các pha lập công của Clement Couturier và El Hadary Raheriniaina), và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đáng kể +16 so với +8. Nghĩa là chỉ một thảm họa hoàn toàn trên sân nhà trước Comoros vào Chủ nhật mới có thể cản bước Ghana trên con đường đến Bắc Mỹ 2026.

Ngoài chiến thắng của Ai Cập, Ghana và Madagascar, Mali cũng giành chiến thắng 2-0 trên sân khách trước Chad tại N’Djamena (Bảng I) vào đầu buổi tối, và Burkina Faso đã vượt qua Sierra Leone 1-0 tại Paynesville (Bảng A) để nuôi hy vọng trở thành một trong những đội nhì bảng xếp hạng cao nhất.

Các trận đấu muộn diễn ra ở Bảng E , với Niger vươn lên vị trí thứ 2 (sau Morocco đã giành vé) nhờ chiến thắng 3-1 trước Congo tại Ouagadougou - tận dụng tối đa chiến thắng 1-0 của Zambia trước Tanzania trên sân khách tại Thành phố Zanzibar.

Các trận đấu buổi chiều tập trung vào Bảng D và nỗ lực của Cape Verde để giành vé đi tiếp khi còn một trận đấu nữa. Blue Sharks cần phải giành chiến thắng trên sân khách trước Libya tại sân vận động Quốc tế Tripoli, nhưng đã bị dẫn trước 3-1 sau một bàn phản lưới nhà sớm và các pha lập công của Ezoo El Mariamy và Mahmoud Al Shalwi. Tuy nhiên, quốc đảo này đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 3-3 nhờ các bàn thắng muộn của Sidny Cabral và Willy Semedo - họ không thể tìm được bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận, nhưng vẫn giữ được khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng, và là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu nếu đánh bại Eswatini vào thứ Hai tuần sau.

Kém Cape Verde 2 điểm là Cameroon, đội đã vất vả giành chiến thắng 2-0 trên sân khách trước đội bóng nhỏ bé Mauritius tại Saint Pierre, nhờ các bàn thắng của Nicolas Moumi Ngamaleu và Bryan Mbeumo…

Vòng đấu thứ 9 tiếp tục với 6 trận đấu vào thứ Năm. Tâm điểm là Algeria đang hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014.