Wolverhampton ngược dòng cảm xúc, đại phá West Ham ở League Cup

Loạt trận League Cup giữa tuần đến theo cách không hề dễ chịu với cả Wolverhampton lẫn West Ham. Cả hai đều đã thất bại tan tác ở hai vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh, thật sự cần một điểm tựa để bấu víu và gượng dậy kịp thời.



Hai đội nhập cuộc thận trọng đến nhàm chán tại sân Molineux

HLV Vítor Pereira đã thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Wolves so với trận đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, và chính những điều chỉnh chiến thuật đã phát huy tác dụng khi cơ hội được tạo ra nhờ sức ép tăng cao từ hàng dự bị được tung vào sân.

Jarrod Bowen tạo động lực cho West Ham

Thế trận những phút đầu diễn ra khá tẻ nhạt khi bước chân cầu thủ hai đội đều không thanh thoát, ít có những tình huống phối hợp đáng chú ý. Phải tới phút 25, West Ham mới tạo ra tình huống đáng chú ý khi Jarrod Bowen làm tường cho Tomas Soucek sút căng, buộc thủ môn Johnstone của Wolves phải trổ tài cứu thua. Paqueta cũng có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bị thủ môn Johnstone cản phá ở góc gần.

Ricardo Gomes (21) mở tỉ số cho đội chủ nhà Wolverhampton

Tomas Soucek ghi bàn gỡ hòa

Wolves khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp một khi Rodrigo Gomes đá bồi thành công sau quả phạt đền của Hwang Hee-chan đưa bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, West Ham nhanh chóng đáp trả trong hiệp hai. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, Tomas Soucek tận dụng pha căng ngang của Walker-Peters để gỡ hòa 1-1.

Đến phút 63, Lucas Paqueta giúp "The Hammers" vượt lên khi dứt điểm khéo léo sau pha kiến tạo của Jarrod Bowen. Đội khách tưởng như đã nắm lợi thế thì những thay đổi nhân sự của Wolves lại phát huy tác dụng.

Lucas Paqueta (giữa) đưa West Ham vượt lên dẫn 2-1

Phút 72, Jorgen Strand Larsen được tung vào sân và chỉ mất 10 phút để trở thành người hùng. Phút 82, tiền đạo người Na Uy nhanh chân sút bồi sau cú dứt điểm bị thủ môn Areola cản phá, san bằng tỉ số 2-2. Chỉ hai phút sau, anh hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu dũng mãnh từ đường chuyền của Jackson Tchatchoua, ấn định chiến thắng 3-2 cho Wolves.

Strand Larsen ghi hai bàn trong 3 phút, Wolverhampton thắng đầy cảm xúc



Trận đấu khép lại trong nỗi thất vọng của West Ham. Ngoài thất bại, đội bóng thành London còn chứng kiến đội trưởng Jarrod Bowen mất bình tĩnh với khán giả nhà, suýt leo qua rào để "phản ứng" với cổ động viên.

Sau trận, Bowen buộc phải đăng đàn xin lỗi và thậm chí gỡ bỏ băng đội trưởng trên trang cá nhân, cho thấy sức ép đang đè nặng lên "The Hammers" sau chuỗi khởi đầu bấp bênh.

Wolverhampton giải tỏa sau chuỗi trận không như ý

Trong khi đó, Wolves lại có thêm sự tự tin và niềm hứng khởi. Chiến thắng này không chỉ đưa thầy trò HLV Pereira tiến vào vòng 3 Carabao Cup mà màn trình diễn của Strand Larsen còn hứa hẹn sẽ giúp hàng công "Bầy sói" có thêm phương án hiệu quả trong chặng đường phía trước.