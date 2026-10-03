Williams Minh Hoàng: “Tôi sẽ chiến đấu với Malaysia như chơi một trận chung kết”

Williams Minh Hoàng khẳng định anh vô cùng vinh dự khi khoác áo đội tuyển Việt Nam và đặt mục tiêu cùng toàn đội đánh bại Malaysia.

Williams Minh Hoàng đang có những dấu ấn đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Sau khi kiến tạo ở trận gặp Philippines, tiền đạo 19 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển trong chiến thắng 4-2 trước Pakistan.

Chia sẻ với FIFA, Williams Minh Hoàng bày tỏ sự trân trọng với cơ hội được đại diện cho Việt Nam.

“Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được đại diện cho đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng cống hiến hết mình và nỗ lực hơn 100% sức lực để đóng góp cho toàn đội cũng như đất nước này”.

Trong trận gặp Pakistan, Williams thừa nhận anh có thể làm tốt hơn khi bỏ lỡ một số cơ hội. Dù vậy, bàn thắng ở phút 90+1 vẫn mang đến niềm vui đặc biệt cho cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM.

“Trước Pakistan, lẽ ra tôi phải lập một cú hat-trick, nhưng tôi vẫn rất vui khi được ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình”.

Williams cũng đánh giá cao khả năng phản ứng của đội tuyển Việt Nam sau khi bị Pakistan dẫn trước. Theo anh, điều kiện thời tiết và mặt sân có thể đã khiến đội bóng mất tập trung ở tình huống để thủng lưới.

“Nhưng trong hiệp hai, chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh cùng tinh thần chiến đấu, lội ngược dòng và giành được kết quả như mong muốn”.

“Tôi sinh ra ở Liverpool, chắc chắn không phải Manchester”

Trong cuộc trò chuyện với FIFA, Williams Minh Hoàng cũng đính chính thông tin về nơi sinh. Tiền đạo này cho biết mẹ và bà ngoại đều là người Việt Nam, nhưng anh sinh ra tại Liverpool, thay vì Manchester như một số thông tin trước đó.

“Mẹ và bà ngoại của tôi vốn là người Việt Nam. Nhưng tôi sinh ra ở Liverpool - chắc chắn không phải là Manchester”.

Trước mắt Williams Minh Hoàng là trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia vào ngày 5/10. Sau chiến thắng trước Pakistan, cầu thủ 19 tuổi khẳng định toàn đội sẽ dành sự tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu này.

“Tất nhiên, mỗi trận đấu đều quan trọng như nhau. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Tôi sẽ chiến đấu với họ như chơi một trận chung kết”.

Williams Minh Hoàng đã có 3 lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Anh đang dần tạo dấu ấn bên cạnh Đình Bắc trên hàng công, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Xuân Son.