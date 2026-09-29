Williams Minh Hoàng gánh trọng trách quá lớn từ Xuân Son?

Williams Minh Hoàng thể hiện tốt trong trận ra mắt đội tuyển gặp Philippines. Tuy nhiên, để thay thế hoàn hảo vai trò Xuân Son để lại, Việt kiều mang 2 dòng máu Anh - Việt cần cải thiện nhiều thứ về kỹ năng và tư duy vị trí.

Xuân Son chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương bắp đùi. HLV Kim Sang-sik lại đau đầu về tình hình lực lượng khi trong tay ông chỉ còn Williams Minh Hoàng có thể đảm nhận vai trò tiền đạo cắm. Thực tế, trong trận Philippines, ông Kim bố trí Minh Hoàng chơi linh hoạt trong vai trò tiền đạo chạy cánh phải và đá cắm (hoán đổi với Xuân Son). Khi chỉ còn Williams Minh Hoàng, tiền đạo 19 tuổi nhiều khả năng phải chơi cố định trong vai trò mũi nhọn.

Williams Minh Hoàng chơi thế nào trước Philippines?

BLV Quang Tùng cùng Tiền Phong nhận định về trận đấu ra mắt của Williams Minh Hoàng ở tuyển Việt Nam. Trước tiên, anh nhìn nhận vai trò của tiền đạo 19 tuổi: "Trong phần lớn thời gian trận đấu, Việt Nam chơi với sơ đồ 5-3-2. Minh Hoàng và Xuân Son sát cánh cùng nhau trên hàng công, ý đồ của HLV Kim về cơ bản là vậy. Có vài thời điểm Williams sẽ chơi lệch bên cánh phải, nhận bóng và khởi đầu tình huống tấn công từ đó".

"Màn trình diễn của Williams Minh Hoàng trong trận ra mắt đội tuyển đáng để khích lệ. Đây là mẫu tiền đạo có tầm vóc tốt, chơi khá cơ động và linh hoạt ở nhiều vai trò. Williams là làn gió mới của đội tuyển, mang đến cho HLV Kim giải pháp mới trong những tình huống nhận bóng sau đường chuyền vượt tuyến và làm tường", BLV Quang Tùng khen ngợi tân binh của đội tuyển.

Williams Minh Hoàng không chỉ cao, to mà có kỹ thuật cơ bản tốt. Ảnh: Hữu Phạm.

"Khi Xuân Son chấn thương nặng và không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup, sự hòa nhập nhanh của Williams Minh Hoàng càng có giá trị với chúng ta. Tất nhiên, Williams là cầu thủ 19 tuổi, còn nhiều điểm chưa hoàn thiện và phải nỗ lực hơn nữa để thay thế thật tốt vai trò của Xuân Son, trong trường hợp cậu ấy được HLV Kim tin tưởng", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

Williams Minh Hoàng có 2 pha xử lý để lại ấn tượng đặc biệt trước Philippines. Đầu tiên là khoảnh khắc tiền đạo 19 tuổi chạy chỗ trong vòng cấm Philippines, đón lấy đường chuyền xuyên tuyến của Thành Long trước khi thực hiện đường căng ngang kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn. Trong pha bóng này, Williams cho thấy sức rướn, độ quan sát nhạy bén và kiến tạo ấn tượng.

Trước đó, ở phút thứ 9, Williams có pha xử lý mềm mại bất ngờ so với thể hình cồng kềnh của tiền đạo cao 1,9m. Từ giữa sân, tiền đạo của CLB Công an TPHCM dẫn bóng, thực hiện cú ngoặt vừa đủ để loại bỏ cầu thủ theo kèm. Williams quan sát nhanh sang cánh trái, nơi Jason Quang Vinh đang băng lên và thực hiện đường chuyền đảo cánh chuẩn xác.

﻿ Hai tình huống ấn tượng của Williams trước Philippines.

Vai trò của Xuân Son và Williams trong trận Philippines được tách biệt rõ ràng. Xuân Son là mũi nhọn hàng công và di chuyển thường trực ở vòng cấm. Trong khi đó, Williams hoạt động lệch sang phải, cùng Trương Tiến Anh và Thành Long tạo nên bộ ba tam giác phối hợp bên cánh phải.

Tiền đạo 19 tuổi đã làm tốt trong những tình huống tranh chấp để đón đường chuyền vượt tuyến từ Patrik Lê Giang và các trung vệ. Williams không chỉ tì đè khỏe, mà xoay xở trong phạm vi hẹp khá tốt và có tốc độ nhanh hơn tưởng tượng. Tại CLB TPHCM, Williams cũng được HLV Arthur Diles sử dụng trong vai trò tương tự để phát huy phẩm chất chơi độc lập tác chiến và tự tin cầm bóng của tiền đạo này.

Bộ đôi Xuân Son - Williams là làn gió mới của đội tuyển, mang đến cho HLV Kim giải pháp toàn diện về "cặp bài trùng" mới có thể hình, thể lực tốt và sẵn sàng hoán đổi vai trò cho nhau. Tiếc rằng, Xuân Son sớm chia tay FIFA ASEAN Cup và HLV Kim phải tính toán lại nhân sự trên hàng công.

Hai lựa chọn của HLV Kim khi không có Xuân Son

Chiến lược gia người Hàn Quốc có 2 phương án để điều chỉnh nhân sự khi Xuân Son vắng mặt. Ở phương án 1, ông Kim giữ nguyên sơ đồ 5-3-2, đẩy Đình Bắc lên đá cặp tiền đạo với Williams. Hoàng Đức sẽ trở lại trong trận đại chiến Thái Lan và cùng Thành Long quán xuyến tuyến giữa.

Với phương án 2, Việt Nam trở lại sơ đồ 3-4-3 quen thuộc và Đình Bắc, Williams, Hoàng Hên là bộ ba được tin tưởng. Với lựa chọn này, Hoàng Hên được trả lại vị trí tiền đạo phải sở trường và Williams Minh Hoàng được kéo vào trong, chơi với xu hướng bám vòng cấm nhiều hơn.

Xuân Son để lại khoảng trống lớn và Williams sẽ thay thế hoàn hảo. Ảnh: Hữu Phạm.

Theo kịch bản nào, vai trò của Williams ở trận đại chiến Thái Lan cũng đặc biệt quan trọng. Anh sẽ thay Xuân Son đá cao nhất trên hàng công, do đó phải làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ hơn. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TPHCM phải di chuyển tích cực để hỗ trợ pressing từ tuyến đầu (áp sát trung vệ, thủ môn của Thái Lan). Khi Việt Nam tấn công, Williams phải di chuyển không bóng tích cực để tìm khoảng trống và gây áp lực trong vòng cấm Thái Lan.

Williams có thể xử lý tốt ở các tình huống theo kiểu phát triển bóng (build up) và kiến tạo. Nhưng để làm tốt trong vai trò trung phong, là điểm nhận bóng sau cùng của đội tuyển và phải kết thúc hoàn hảo cơ hội, trận đấu tới sẽ là thử thách cực đại để tiền đạo 19 tuổi vượt qua giới hạn của bản thân và tỏa sáng.

Các hậu vệ của Philippines phần nào bất ngờ vì nhân tố mới Williams Minh Hoàng. Sau màn trình diễn khởi sắc của tiền đạo 19 tuổi, nhất là khi Williams được kỳ vọng thay thế trực tiếp Xuân Son, Thái Lan sẽ có nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp khắc chế.

Xuân Son rời đội trước trận đại chiến Thái Lan là nỗi lo của Việt Nam. Đặt sự kỳ vọng vào tiền đạo 19 tuổi, mới chỉ chơi 1 trận cho đội tuyển khi đương đầu "Voi chiến" càng đáng lo hơn. Đây là trận đấu mà Williams Minh Hoàng đối mặt ngã rẽ quan trọng cho sự nghiệp: tỏa sáng để bứt phá hoặc sẽ nhận nhiều ý kiến không tốt nếu mọi việc xảy ra không đúng như kỳ vọng.