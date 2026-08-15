Wika ra mắt vợt pickleball Next-X, hợp tác cùng tay vợt Đắc Tiến

Wika chính thức giới thiệu bộ sưu tập pickleball Wika x Đắc Tiến, nổi bật với mẫu vợt Next-X hướng đến lối chơi toàn diện và những cú drive uy lực.

Sáng 15/8, tại sân TM Pickleball (104 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội), Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Thể thao Hoàng Phong (Wika) tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập sản phẩm pickleball Wika x Đắc Tiến, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu trong lĩnh vực đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Tâm điểm của sự kiện là mẫu vợt pickleball Wika Next-X với slogan “The Next Drive”, được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Wika và tay vợt Nguyễn Đắc Tiến. Sản phẩm được lấy cảm hứng từ lối chơi tấn công và cú thuận tay (drive forehand) vốn là điểm mạnh của Đắc Tiến.

Đắc Tiến sinh năm 1999, từng là một trong những tay vợt tennis nổi bật tại miền Bắc trước khi chuyển hướng sang pickleball chuyên nghiệp. Nhờ nền tảng kỹ thuật, khả năng di chuyển linh hoạt và thể lực tốt, anh nhanh chóng tạo dấu ấn tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, đồng thời sở hữu chỉ số DUPR đơn và đôi trên 5.3.

Trong quá trình thi đấu pickleball, Đắc Tiến gây ấn tượng với lối chơi tốc độ, khả năng bao sân cùng những pha xử lý kỹ thuật chính xác. Đặc biệt, những cú drive thuận tay có lực mạnh và quỹ đạo khó chịu trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng trong lối chơi của tay vợt này.

Từ đó, Wika lựa chọn drive làm cảm hứng chủ đạo để phát triển Next-X. Theo định hướng của thương hiệu, “The Next Drive” không đơn thuần nói về một cú đánh mà còn truyền tải tinh thần tiến lên, bứt phá và hướng tới phiên bản tốt hơn của mỗi người chơi.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc ngành hàng pickleball Wika, cho biết quá trình phát triển Next-X được thực hiện qua nhiều bước từ lên ý tưởng, nghiên cứu, thử nghiệm đến đánh giá thực tế. Mục tiêu là tạo ra một cây vợt vừa thể hiện đặc trưng cú drive của Đắc Tiến, vừa phù hợp với nhu cầu đa dạng của người chơi.

Theo đại diện Wika, Next-X được định hướng là mẫu vợt toàn diện. Người chơi có thể thực hiện các pha dink, reset hay volley, đồng thời vẫn duy trì khả năng tạo ra những cú drive mạnh khi chuyển sang lối đánh tấn công.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở hệ thống mặt nhám W-S Grid với cấu trúc ma trận kim cương (Diamond Matrix), kết hợp sợi carbon và các hạt thủy tinh nhân tạo. Wika cho biết thiết kế này hướng tới khả năng tạo xoáy cao, với chỉ số được công bố trên 2.400 RPM, đồng thời tăng độ bền của bề mặt so với các loại lớp nhám phun thông thường.

Phần lõi sử dụng công nghệ NEXT-CORE™ PP Honeycomb pha silicon nguyên khối. Theo nhà sản xuất, cấu trúc này giúp tăng khả năng chịu lực, hạn chế biến dạng lõi trong quá trình sử dụng và tạo sự cân bằng giữa cảm giác kiểm soát bóng với khả năng phát lực.

Wika cũng bố trí hệ thống trọng lượng tại các vị trí chiến lược trên mặt vợt nhằm tối ưu khả năng vận hành. Trọng lượng ở khu vực phía trên giúp tăng nhẹ độ nặng đầu và hỗ trợ lực vung, trong khi phần trọng lượng được bố trí gần cổ vợt nhằm cải thiện độ ổn định, hạn chế xoắn khi xử lý những cú đánh lệch tâm.

Bên cạnh đó, Next-X được trang bị viền TPE dày 18 mm với khả năng hấp thụ rung chấn, đồng thời bảo vệ phần lõi và mép vợt. Cơ chế chống xoắn cổ vợt cũng được thiết kế để tăng độ ổn định tại khu vực tiếp giáp giữa cán và mặt vợt khi người chơi phát lực.

Đắc Tiến cho biết quyết định hợp tác với Wika xuất phát từ mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp thể thao và đóng góp vào phong trào pickleball tại Việt Nam.

“Mọi thứ với tôi bắt đầu từ tennis, với những nền tảng cơ bản về kỹ thuật, phong cách thi đấu và sự khát khao. Rồi sau đó, pickleball đến như một cơ hội mới để tôi tiếp tục cháy hết mình cùng thể thao”, Đắc Tiến chia sẻ.

Tay vợt sinh năm 1999 cũng đánh giá cao quá trình Wika đầu tư cho Next-X, từ nghiên cứu đến thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Anh kỳ vọng mẫu vợt mới sẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình thi đấu của mình, đồng thời mang đến lựa chọn mới cho cộng đồng pickleball.

Với trọng lượng 225 ± 5 g, cán vợt dài 140 mm, tổng chiều dài 419 mm, chiều ngang 190 mm và độ dày 16 mm, Wika Next-X được giới thiệu với ba màu đỏ, tím và xanh.

Thông qua việc ra mắt Next-X, Wika không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm thể thao mà còn cho thấy tham vọng gia tăng dấu ấn trong thị trường pickleball. Sự kết hợp với một tay vợt chuyên nghiệp như Đắc Tiến được kỳ vọng sẽ tạo thêm cầu nối giữa sản phẩm, vận động viên và cộng đồng người chơi, trong bối cảnh pickleball ngày càng phổ biến tại Việt Nam.