West Ham thắng nghiền ép Wolves, Tottenham bị đẩy xuống nhóm rớt hạng

Đây được xem là một trong những trận "chung kết ngược" đáng chú ý của mùa giải, khi West Ham nỗ lực thoát khỏi nhóm nguy hiểm, còn Wolves đã cầm chắc tấm vé rớt hạng, trừ phi xuất hiện phép màu để đoàn quân của HLV Rob Edwards toàn thắng các trận còn lại của mùa giải.



Hwang Hee Chan (11, Wolves) nỗ lực đi bóng

Tâm thế "không còn gì để mất" khiến đội khách nhập cuộc có phần thoải mái hơn. Ngay phút thứ 2, Hugo Bueno suýt mở tỉ số với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Bellegarde. Sau khi thoát thua ở tình huống đối mặt của Summerville phút 14, Wolves tiếp tục khiến khung thành chủ nhà chao đảo khi Mosquera đánh đầu sạt cột dọc ở phút 16.

West Ham củng cố đội hình, dần giành lại thế trận và đáp trả mạnh mẽ. Jarrod Bowen có pha dứt điểm trúng vị trí của thủ thành Jose Sa trong tình huống lộn xộn trước khung thành và đến phút 29, Summerville ngã trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền. Phía bên kia, Wolves cũng không chịu lép vế khi Armstrong đánh đầu vọt xà ở phút 33 sau sai lầm của hàng thủ chủ nhà.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại mà không có bàn thắng thì "biến số" xuất hiện ở phút 42. Từ quả tạt của Jarrod Bowen, Konstantinos Mavropanos bật cao đánh đầu dũng mãnh, mở tỉ số cho West Ham.

Bàn thắng giúp thế trận trở nên cởi mở hơn sau giờ nghỉ. Phút 53, Angel Gomes sút phạt đưa bóng dội cột dọc, trước khi Summerville bỏ lỡ cơ hội đối mặt Jose Sa ngay sau đó.

Taty Castellanos (11) ghi bàn liên tiếp cho West Ham

Khoảng thời gian từ phút 66 đến 68 chứng kiến sự sụp đổ của Wolves. Taty Castellanos tận dụng triệt để các pha phản công nhanh để ghi liền 2 bàn, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội khách.

Vỡ trận hoàn toàn, Wolves còn nhận thêm bàn thua ở phút 83 khi Mavropanos hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 cho West Ham.

Chiến thắng quan trọng này tạm giúp West Ham thoát khỏi khu vực xuống hạng. Ngược lại, Tottenham bất ngờ bị đẩy xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng dù chưa thi đấu vòng này (gặp Sunderland), qua đó rơi vào nhóm "cầm đèn đỏ". Tình cảnh trớ trêu khiến tân HLV Roberto de Zerbi ngao ngán khi ông chưa trực tiếp nắm quyền 1 phút nào trên sân cùng Tottenham.