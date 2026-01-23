WAG Academy chính thức trở thành tân vương Vietnam League 2025: “Đòn đánh quyết định” thuộc về SHIRYU!

Vào chiều tối ngày 18 tháng 1 vừa qua, cộng đồng Free Fire Việt Nam đã được sống trong những giây phút bùng nổ của đêm chung kết Vietnam League 2025. Đây là giải đấu Esports chuyên nghiệp cấp độ cao nhất, nơi quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu cả nước cùng tranh tài qua 8 trận đấu kịch tính để tìm ra chủ nhân của ngôi vương.

Giải đấu năm nay trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của cơ chế Champion Rush. Khi mốc 100 điểm được thiết lập, đã có tới 5 đội tuyển cùng lúc kích hoạt thành công trạng thái này, biến ván đấu cuối cùng trở thành một cuộc rượt đuổi điểm số không khoan nhượng.

Giữa áp lực ngàn cân, đội tuyển đầy bản lĩnh đi lên từ hệ thống giải đấu Quân đoàn WAG Academy đã khẳng định vị thế của mình. Bằng cú Booyah! mang tính quyết định ở trận thứ 8, họ đã chính thức cán đích ở vị trí số 1 với tổng cộng 133 điểm và 84 mạng hạ gục, qua đó sở hữu danh hiệu vô địch cùng phần thưởng trị giá 200 triệu VNĐ.

Góp công lớn vào chiến tích này là tuyển thủ SHIRYU, người đã xuất sắc giành danh hiệu MVP của giải đấu cùng phần thưởng cá nhân 10 triệu VNĐ. Với lối chơi quyết đoán và khả năng giao tranh mạnh mẽ, chính SHIRYU là người đã thực hiện mạng hạ gục cuối cùng, quét sạch đối thủ NLB để mang về vinh quang cho WAG Academy.

Xếp ngay sau nhà vô địch trên bảng tổng sắp lần lượt là Team Flash với 127 điểm, GOW Esports với 113 điểm và NTN Esports với 112 điểm.

Sau khi Vietnam League 2025 khép lại, các đội tuyển sẽ có một quãng nghỉ ngắn trước khi trở lại đường đua vào năm 2026. Người hâm mộ có thể mong chờ vòng thăng hạng FFWS Vietnam 2026 Spring diễn ra vào tháng 3, và sau đó là sự quay trở lại của mùa giải Vietnam League vào mùa hè năm 2026.

Mọi thông tin mới nhất về các sự kiện của Free Fire sẽ tiếp tục được cập nhật trên các nền tảng Facebook và YouTube chính thức của Garena.