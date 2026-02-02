"Vuýp" nhất Hoà Minzy: Được Đình Bắc và dàn sao U23 Việt Nam chúc mừng, Văn Toàn đặc biệt mong cô bạn thân "thoát nghèo"

Đình Bắc, Văn Toàn gửi lời chúc mừng fan concert Hoà Minzy (Video: Mạnh Quân)

Fan concert của Hoà Minzy diễn ra tối 1/2 tại TP.HCM không chỉ là dịp để nữ ca sĩ gặp gỡ, tri ân người hâm mộ mà còn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi liên tục nhận về loạt lời chúc mừng siêu dễ thương từ những người bạn thân thiết trong giới bóng đá. Dù không thể góp mặt trực tiếp, nhưng tình cảm mà các cầu thủ dành cho Hoà Minzy vẫn khiến netizen phải gật gù: Hoà Minzy "vuýp" thật.

Nổi bật nhất phải kể đến lời chúc đến từ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - người bạn thân lâu năm của Hoà Minzy. Không cần lời hoa mỹ hay trang trọng, Văn Toàn vẫn giữ nguyên phong cách lầy lội giữa đôi bạn thân mọi ngày khi gửi lời nhắn: "Chúc fan concert của bạn sẽ thành công với nhiều niềm vui và chúc bạn trong tương lai sẽ có nhiều người yêu thích hơn, có nhiều show hơn và... sớm thoát nghèo".

Văn Toàn là bạn thân kiêm "chủ nợ" của Hoà Minzy (Ảnh: FBNV)

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến khán giả bật cười thích thú. Nhiều người còn đùa vui rằng, tình bạn chỉ đủ thân mới dám chúc nhau… thoát nghèo công khai như thế. Hơn nữa, câu chuyện Hoà Minzy nợ tiền Văn Toàn cũng đã quá viral trên MXH nên nghe lời chúc của Văn Toàn, netizen càng thích thú vì đậm chất "chủ nợ". Cũng từ đó, khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ lại rần rần trên mạng xã hội.

Không kém phần đáng yêu là lời chúc từ Đình Bắc cùng dàn sao U23 Việt Nam. Các cầu thủ đã cùng nhau quay một đoạn video tại sân bay về nước sau hành trình ấn tượng tại VCK U23 châu Á. Đứng giữa đội hình là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và các cầu thủ trẻ đồng thanh nhắn nhủ đến nữ ca sĩ: "Anh em U23 Việt Nam chúc fan concert chị Hoà Minzy thành công tốt đẹp, chị Hoà mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh!".

Đình Bắc thường xuyên tương tác cùng Hoà Minzy trên MXH (Ảnh: FBNV)

Dù chỉ là một đoạn clip ngắn, nhưng tinh thần đồng đội, sự hào hứng và cách gọi thân mật "chị Hoà" cũng đủ khiến fan cảm nhận rõ sự gần gũi, chân thành. Không ít khán giả bày tỏ sự yêu thích khi thấy hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam ngoài sân cỏ lại thân thiện, dễ thương và… nhiệt tình ủng hộ bạn bè đến vậy.

Việc Hoà Minzy nhận được sự ủng hộ từ cả Văn Toàn lẫn Đình Bắc và dàn sao U23 Việt Nam cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của nữ ca sĩ và các cầu thủ bóng đá. Đây cũng không phải lần đầu Hoà Minzy được "team cầu thủ" quan tâm, động viên trong các cột mốc sự nghiệp quan trọng.