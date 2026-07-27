Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu mạch trận toàn thắng đạt mốc 18. Đội đã vượt kỷ lục của tuyển Tây Ban Nha 3 trận nhưng vẫn chưa được ghi nhận là đội tuyển có mạch trận thắng dài nhất thế giới.

Đội tuyển Việt Nam đã mở đầu chiến dịch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 7 bàn không gỡ trước Timor Leste. Kết quả này nối dài chuỗi trận toàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik lên con số 18.

Nó bắt đầu từ trận thắng trước Myanmar tại ASEAN Cup 2024 vào tháng 12/2024. Sau đó là các kết quả ấn tượng trước Singapore, Thái Lan (thắng cả 2 trận chung kết), 2 trận đả bại Nepal ở vòng loại Cúp châu Á 2027, tiếp diễn bằng những trận đấu ấn tượng trước Lào, Malaysia, Myanmar và mới nhất là Timor Leste .

Việt Nam đang duy trì chuỗi trận thắng được ghi nhận ở con số 18 nhưng phải thừa nhận rằng để có được chuỗi kết quả ấn tượng ấy, đội tuyển đã hưởng lợi lớn từ phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Á. Cơ quan này đã đảo ngược kết quả của trận Việt Nam vs Malaysia hồi tháng 6/2024.

Trang kỷ lục Guinness ghi nhận kỷ lục của Tây Ban Nha

Khi đó, tại Kuala Lumpur, đội bóng áo đỏ thua Bầy hổ 4 bàn không gỡ. Trận đấu này sau đó kéo theo hàng loạt tranh cãi liên quan tới quá trình nhập tịch cầu thủ của Malaysia và kết quả là đội tuyển này bị kết luận gian lận, bị hủy bỏ kết quả. Từ chỗ thắng 4-0, họ bị xử thua 0-3 và chính thức về sau Việt Nam ở cuộc đua giành tấm vé duy nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Theo trang kỷ lục Guinness, chuỗi trận toàn thắng dài nhất thế giới thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha - 15 trận. Nó được thiết lập từ 2008 đến 2009. Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam đã hơn Tây Ban Nha đến tận 3 trận thắng, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chưa được coi là phá kỷ lục thế giới.

Có 2 lý do dẫn tới điều này. Thứ nhất, chưa rõ Guinness có ghi nhận kết quả 3-0 mà đội tuyển Việt Nam có được sau phán quyết của AFC hay không hay họ vẫn ghi nhận tỷ số 4-0 nghiêng về Malaysia như thực tế sân cỏ.

Thứ 2, trong mạch 18 trận đã qua, có 3 trận đội tuyển Việt Nam đá tập. Các kết quả thắng 6-0 trước Siheung, 2-1 trước Yongin và 2-1 trước Gangwon FC thực tế chỉ là đấu tập, không được tính vào trận đấu chính thức. Có lẽ vì vậy mà đội tuyển Việt Nam cần thêm một chiến thắng (trước Singapore vào ngày 1/8) để biết rõ Guinness liệu có ghi nhận chuỗi trận ấn tượng vừa qua hay không.