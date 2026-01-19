Vượt Trung Quốc, Việt Nam đụng độ Nhật Bản tại Chung kết châu Á?

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

Chiến thắng 3–2 trước U23 UAE ở vòng tứ kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 không chỉ giúp U23 Việt Nam ghi tên vào bán kết, mà còn mở ra viễn cảnh về một trận chung kết mơ ước gặp U23 Nhật Bản — theo đánh giá từ chuyên gia bóng đá châu Âu Richard Harcus.

Ấn tượng với thể lực và tinh thần

Theo Harcus – chuyên gia bóng đá người Scotland – điều gây ấn tượng nhất trong trận đấu với UAE là khả năng duy trì cường độ thi đấu rất cao của các cầu thủ Việt Nam, ngay cả khi bước sang hiệp phụ. Ông cho rằng thể lực và tinh thần là nền tảng quan trọng giúp đội bóng tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định.

“U23 Việt Nam vẫn chơi với cường độ rất cao ở cuối hiệp hai và cả hiệp phụ. Bàn thắng ở phút 101 đến từ sức ép liên tục khiến đối thủ buộc phải mắc sai lầm, đó là minh chứng rõ ràng cho sự vượt trội về thể chất lẫn tinh thần,” Harcus nhận định.

U23 Việt Nam sẽ chiến thắng U23 Trung Quốc?

Chiến thuật và cách dùng người của HLV Kim Sang-sik

Harcus cũng dành lời khen cho HLV Kim Sang-sik trong cách sử dụng nhân sự. Việc không cho Đình Bắc đá chính được ông xem là một “toan tính chiến thuật có chủ đích”, nhằm làm hao mòn đối thủ trước khi tung vào sân những nhân tố có thể tạo đột biến.

“Đội hình xuất phát của Việt Nam được thiết kế để bào mòn đối phương, sau đó những thay đổi quan trọng đã khiến UAE hoàn toàn bất ngờ,” Harcus phân tích.

Dù để thủng lưới hai bàn, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn gây ấn tượng tốt, nơi bộ ba trung vệ và thủ môn Trung Kiên đã hạn chế đáng kể điểm mạnh không chiến từ phía UAE, giữ vững thế trận vào những thời điểm then chốt.

Chuỗi thắng và phong độ

Chiến thắng trước UAE cũng giúp U23 Việt Nam kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 15 — thống kê khiến nhiều đối thủ ở châu Á phải dè chừng, theo Harcus. Ông nhấn mạnh rằng thói quen chiến thắng đang trở thành một “vũ khí tâm lý” quan trọng, giúp các cầu thủ bước vào trận đấu mà không mang tâm lý sợ hãi, kể cả khi gặp những đội mạnh.

“Thói quen chiến thắng giúp các cầu thủ Việt Nam bước vào trận đấu mà không mang tâm lý sợ hãi, kể cả khi đối đầu với những đội mạnh,” Harcus nói.

Chuyên gia Richard Harcus

Dự đoán về chặng đường phía trước

Về phần còn lại của giải đấu, Harcus cho rằng việc tránh gặp U23 Nhật Bản ở bán kết là một lợi thế rõ rệt cho U23 Việt Nam. Theo ông, nếu thầy trò Kim Sang-sik vượt qua U23 Trung Quốc ở bán kết, “kịch bản Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận chung kết hoàn toàn khả thi”.

“Tránh Nhật Bản ở bán kết là điều rất quan trọng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp họ ở trận chung kết,” Harcus chia sẻ.

Tuy nhiên, chuyên gia người Scotland cũng cảnh báo về sự thận trọng khi đối đầu với Trung Quốc, đội bóng được đánh giá có hàng thủ rất chắc chắn. Ông nhấn mạnh rằng nếu U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu như trước UAE, họ không nên e ngại bất kỳ đối thủ nào trên hành trình vào chung kết.

