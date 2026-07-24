Vượt qua đối thủ Myanmar, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục giành quyền vào bán kết chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 đang tổ chức ở Indonesia.

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân vẫn là gương mặt ghi điểm chủ lực của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: SAVA

Chiều ngày 24-7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã ra sân thi đấu lượt trận cuối của Bảng B tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 diễn ra ở Indonesia. Đối thủ của chúng ta là đội tuyển nam Myanmar.

Nhập cuộc với sự thận trọng, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam yêu cầu các tay đập phải tạo được sự gắn kết trên sân. Đồng thời, khả năng bám chắn phòng thủ trên lưới được thực hiện chắc chắn nhất.

Trên sân, chuyền hai Đinh Văn Duy tiếp tục là người nhận trọng trách giữ nhịp phối hợp với các đồng đội. Từ Đinh Văn Duy, các miếng phối hợp được thực hiện để bóng đưa tới chủ công Nguyễn Ngọc Thuân hoặc đối chuyền Đinh Văn Phương tấn công ghi điểm. Cũng ở trận đấu, Ban huấn luyện tiếp tục đưa ra một số điều chỉnh, có thời điểm sử dụng phụ công Trần Duy Tuyến ở vị trí đối chuyền. Dẫu vậy, sự vận hành vẫn chưa được hiệu quả triệt để.

Ván thứ nhất, các tay đập Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 25/19. Ván thứ 2 đã diễn ra với sự giằng co của 2 bên. Cầu thủ Myanmar đã chơi tốt ở các tình huống phối hợp giữa sân từ đó phụ công chiến thắng hàng chắn của đội Việt Nam ghi điểm. Dù thế, các tay đập nam Việt Nam vẫn là người có được điểm số quyết định và thắng ván này 25/23. Ván thứ 3, dù đội Myanmar nỗ lực tìm cơ hội rút ngắn điểm số nhưng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn dứt điểm tốt hơn. Chúng ta thắng tiếp 25/22.

Thắng chung cuộc 3-0, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành quyền vào bán kết giải đấu. Tại Bảng B, đội Thái Lan đứng nhất bảng còn Việt Nam có vị trí thứ nhì. Chúng ta sẽ gặp đội nhất Bảng A tại bán kết được tổ chức vào ngày 25-7.