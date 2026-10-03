Vượt Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 4 liên tiếp vô địch ASIAD

U23 Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết, qua đó lần thứ tư liên tiếp giành HCV bóng đá nam ASIAD.

U23 Hàn Quốc tiếp tục viết nên một chương đặc biệt trong lịch sử bóng đá nam ASIAD khi đánh bại U23 Nhật Bản 1-0 ở trận chung kết tại sân Toyota. Đây là lần thứ tư liên tiếp đội bóng xứ Kim chi giành HCV, sau các năm 2014, 2018 và 2022.

Đằng sau chức vô địch này còn là một động lực rất đặc biệt. Tại Hàn Quốc, thành tích vô địch ASIAD giúp các cầu thủ đủ điều kiện được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ thông thường. Vì thế, giải đấu này luôn mang ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp của nhiều tuyển thủ trẻ. Hàn Quốc vì thế mang tới ASIAD 2026 lực lượng gần như mạnh nhất, sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi, trong đó có những gương mặt vừa dự World Cup 2026 như Lee Gi-hyuk, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung.

Trong khi đó, Nhật Bản lựa chọn hướng đi khác. Đội chủ nhà chủ yếu sử dụng lứa U21, với tuổi trung bình chỉ 20,7, thấp hơn đáng kể so với con số 22,8 của Hàn Quốc. Nhật Bản xem ASIAD như một bước chuẩn bị cho thế hệ hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Thế trận giằng co

Sự khác biệt về tuổi đời và kinh nghiệm không khiến trận chung kết trở thành thế trận một chiều. Nhật Bản nhập cuộc đầy chủ động, trong khi Hàn Quốc nhanh chóng thể hiện sức mạnh thể chất và khả năng pressing.

Ngay phút thứ 6, Eom Ji-sung đã có cơ hội đáng chú ý. Tiền vệ Hàn Quốc tận dụng sai lầm của đối thủ, đi bóng xuyên vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm khi đang chạy tốc độ cao, nhưng bóng lại đi vọt xà. Ít phút sau, Nhật Bản đáp trả bằng pha đánh đầu của Okabe Hayato từ tình huống phạt góc, nhưng bóng cũng đi cao hơn khung thành.

Hàn Quốc có thời điểm kiểm soát tới khoảng 70% bóng trong 10 phút đầu. Tuy nhiên, Nhật Bản dần điều chỉnh, chủ động làm chậm nhịp trận đấu và tìm cách thoát khỏi sức ép. Đội chủ nhà thậm chí tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn về cuối hiệp một.

Phút 37, Yokoyama Yumeki căng ngang vào trong nhưng đường chuyền đi hơi mạnh. Fukunaga Yuya từ tuyến sau băng lên xử lý kỹ thuật rồi sút chìm, bóng chạm một hậu vệ Hàn Quốc và đi chệch cột trong gang tấc. Hai phút sau, Fukunaga tiếp tục thử vận may bằng cú vô lê từ ngoài vòng cấm nhưng không thành công.

Sau 45 phút, hai đội rời sân với tỷ số 0-0. Thống kê cho thấy sự cân bằng rõ rệt: Hàn Quốc và Nhật Bản cùng kiểm soát bóng 50%, không đội nào có cú sút trúng đích.

Khoảnh khắc của ngôi sao vừa dự World Cup

Bước sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục tạo ra sức ép. Phút 55, một pha tấn công bên cánh phải và đường căng ngang khiến hàng thủ Hàn Quốc chao đảo, Sato Mihiro có khoảng trống để xử lý rồi dứt điểm về góc gần nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Thế nhưng chỉ vài phút sau, khác biệt đã xuất hiện từ một khoảnh khắc rất đắt giá.

Phút 61, Yang Min-hyeok gây áp lực và cướp bóng trong chân Sato bên cánh phải. Cầu thủ Hàn Quốc lập tức căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Araki Rui lao ra đấm bóng giải nguy, nhưng tình huống phá bóng không đủ xa.

Eom Ji-sung xuất hiện đúng lúc. Anh đón bóng hơi lỗi một nhịp nhưng vẫn kịp khống chế, xử lý kỹ thuật bằng chân phải rồi nhanh chóng chuyển sang chân trái. Trong tư thế không thật sự thuận lợi, Eom tung cú sút trái phá khiến bóng găm thẳng vào nóc lưới Nhật Bản. Araki hoàn toàn bất lực. Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0.

Đó cũng là khoảnh khắc cho thấy giá trị của một cầu thủ vừa trải qua World Cup 2026. Eom Ji-sung không chỉ xuất hiện đúng lúc mà còn thể hiện sự bình tĩnh và chất lượng xử lý khác biệt trong vòng cấm.

Bị dẫn bàn, Nhật Bản lập tức tăng cường hàng công. Yokoyama có pha đi bóng quen thuộc từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm, nhưng cú sút đi thẳng vào vị trí của Kim Jun-hong. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc vẫn có cơ hội kết liễu trận đấu khi Bae Jun-ho thoát xuống trong vòng cấm, song cú sút góc hẹp bị Araki cản phá.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực dồn lên của đội chủ nhà, nhưng hàng thủ Hàn Quốc đứng vững. Nhật Bản không thể tìm thấy bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1.

Một trận chung kết không quá nhiều bàn thắng, nhưng đủ để Hàn Quốc bảo vệ thành công ngai vàng. Từ 2014 đến 2026, bóng đá nam Hàn Quốc đã bốn lần liên tiếp đứng trên đỉnh ASIAD. Với thế hệ cầu thủ bước vào giải bằng quyết tâm rất lớn vì cả danh hiệu lẫn tương lai sự nghiệp, tấm HCV tại Nhật Bản vì thế càng có ý nghĩa đặc biệt.