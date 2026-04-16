Vượt nhà vô địch SEA Games, Phùng Thị Huệ giành HCV điền kinh tại Singapore Open

Các chân chạy trẻ của tổ cự ly tốc độ đã cùng nhau mang về những tấm huy chương quốc tế đầu tiên cho điền kinh Việt Nam trong năm 2026 khi tham dự Giải điền kinh Singapore mở rộng 2026 trong các ngày từ 15 đến 17-4.



Giành HCV thuyết phục

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải với 5 vận động viên (Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú) tranh tài ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ.

Phùng Thị Huệ (giữa) và Hoàng Dư Ý (bìa phải) nhận huy chương cự ly 100 m nữ

Ở cự ly 100m, Phùng Thị Huệ, Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý thi đấu ổn định từ vòng loại, giành quyền vào chung kết cùng 5 chân chạy mạnh nhất giải. Mọi sự chú ý dồn vào đương kim vô địch SEA Games - VĐV chủ nhà Pereira Veronica Shanti.

Tuy nhiên, diễn biến trên đường chạy đã mang đến bất ngờ lớn. Phùng Thị Huệ đã xuất phát tốt, duy trì tốc độ ổn định và bứt phá đúng thời điểm để cán đích đầu tiên với thành tích 11 giây 77, qua đó giành HCV thuyết phục.

Xếp sau Huệ là Tan Elizabeth-An (Singapore) với 11 giây 89. VĐV Hoàng Dư Ý cũng thi đấu ấn tượng, giành HCĐ với thành tích 11 giây 96, góp phần tạo nên ngày thi đấu thành công cho điền kinh Việt Nam. Hà Thị Thu xếp thứ tư với thành tích 11 giây 99. Nhà vô địch SEA Games 33 Pereira Veronica Shanti chỉ về đích ở vị trí thứ 8 với thành tích 18 giây 17 do gặp vấn đề căng cơ.

Lê Thị Cẩm Tú và Phùng Thị Huệ mang về 2 tấm huy chương vàng 200m và 100m

Tín hiệu tích cực cho điền kinh Việt Nam

Trong ngày thi đấu thứ nhì (16-4), Kha Thanh Trúc và Lê Thị Cẩm Tú tham gia tranh tài ở cự ly 200 m nữ. Trước nhiều đối thủ mạnh, hai tuyển thủ Việt Nam thi đấu rất hay, về nhất các đợt chạy vòng loại (Cẩm Tú nhất đợt 1 với thành tích 24 giây 02 và Thanh Trúc nhất đợt 2 với thông số 24 giây 52).

Ở đợt thi chung kết, Lê Thị Cẩm Tú đạt thành tích 23 giây 64, xuất sắc giành HCV, rút ngắn đáng kể thông số chung cuộc.

Kha Thanh Trúc dù cũng đạt thành tích 24 giây 52 nhưng chỉ xếp hạng 5, đứng sau Cẩm Tú, VĐV chủ nhà Tan Elizabeth-An (24 giây 20), Yang Mei-mei (Đài Loan TQ, 24 giây 37) và Mergina Asyerem (Indonesia, 24 giây 51).

Như vậy, sau hai ngày tranh tài, các VĐV Việt Nam đã mang về 2 HCV và 1 HCĐ, thể hiện tín hiệu tích cực cho điền kinh Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2026.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, ê-kip Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú sẽ thi đấu nội dung tiếp sức 4 x 100 m cùng với hai đội tuyển Singapore A, Singapore B và CLB Cicada Trackers.



