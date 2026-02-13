Vượt nghịch cảnh, cặp VĐV trượt băng nghệ thuật giành HCV Thế vận hội mùa đông 2026

Chỉ vài tháng trước Thế vận hội mùa đông 2026, giấc mơ tham dự Thế vận hội Mùa đông 2026 của cặp đôi VĐV trượt băng nghệ thuật của Mỹ Ellie Kam và Danny O'Shea tưởng chừng tan vỡ. Một người gãy chân phải phẫu thuật, người kia chịu chấn động não nghiêm trọng. Thế nhưng tại Milano-Cortina 2026 tuần này, họ vẫn giành HCV - minh chứng cho sức bền tinh thần hiếm có của thể thao đỉnh cao.

“Cả mùa giải này thực sự là một hành trình đầy thăng trầm với cả Danny và tôi. Chúng tôi dính khá nhiều chấn thương trong quãng nghỉ giữa mùa. Bước vào năm nay, ai cũng hiểu việc thi đấu tốt, giành suất vào đội tuyển Olympic và có cơ hội đại diện cho đất nước quan trọng đến mức nào và chúng tôi khao khát điều đó vô cùng. Thế nhưng có lúc cảm giác như mục tiêu cuối cùng vẫn ở rất xa, thậm chí dường như còn xa dần chứ không hề gần lại”, Ellie Kam chia sẻ.

Biến cố đầu tiên xảy ra vào tháng 3/2025, khi Danny gãy chân chỉ 48 giờ trước giải vô địch thế giới. Dù vậy, anh vẫn ra sân thi đấu và góp phần giúp đội Mỹ giành suất dự Thế vận hội Mùa đông 2026 . Ngay sau đó, anh phải lên bàn mổ, các bác sĩ đặt hai nẹp kim loại cùng 11 ốc vít để cố định chân. Đã có một khoảng thời gian, chuyện anh có thể trở lại thi đấu bị xem như điều gần như không thể.

Cặp đôi VĐV trượt băng nghệ thuật của Mỹ Ellie Kam và Danny O'Shea. (Nguồn: CBS News)

Sang tháng 7/2025, Ellie Kam gặp tai nạn khi tập luyện, cô bị chấn động não nặng do đập đầu xuống băng. Ellie phải nghỉ thi đấu một tháng, bỏ lỡ các giải quan trọng và rút khỏi lịch thi đấu tháng 9. Cặp đôi chỉ thực sự lấy lại phong độ vào tháng 10 - chưa đầy bốn tháng trước Olympic.

“Đó là bài kiểm tra về sự kiên cường. Không chỉ là tập luyện, mà là khả năng đứng dậy sau hết trở ngại này đến trở ngại khác. Có lúc chúng tôi nản thật. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại", Danny chia sẻ.

Họ bắt cặp cùng nhau từ năm 2022, cải thiện độ ăn ý qua từng mùa giải. Những chấn thương buộc họ phải học cách tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn, điều sau này trở thành lợi thế tâm lý của Danny và Ellie trên sân băng Olympic.

Phần thi tại Milan được đánh giá là một trong những màn trình diễn tốt nhất sự nghiệp hai người. Họ đạt 135,36 điểm, lập kỷ lục cá nhân và mang về 7 điểm quan trọng giúp tuyển Mỹ lên ngôi vô địch ở nội dung đồng đội.

Ở tuổi 34, Danny gọi tấm HCV là thành quả của hàng thập kỷ theo đuổi một giấc mơ tưởng như có thể tan vỡ. Còn Ellie, mới 21 tuổi, xem đây là điểm khởi đầu cho chương tiếp theo trong sự nghiệp.