Vừa thương vừa cười khoảnh khắc Lý Đức cõng Hiểu Minh đang chấn thương lao vào sân mừng U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á

Giữa không khí vỡ òa cảm xúc khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu để chính thức giành Huy chương Đồng U23 châu Á 2026, một khoảnh khắc nhỏ nhưng lại khiến CĐV "vừa thương vừa không nhịn được cười" đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội. Đó là hình ảnh Lý Đức cõng Hiểu Minh - người đang chấn thương - lao thẳng vào sân ăn mừng cùng đồng đội.

Nếu Hiểu Minh là "nhân vật được bảo vệ đặc biệt" vì chưa thể tự di chuyển, thì Lý Đức lại trở thành tâm điểm bởi biểu cảm... hài xỉu. Vừa cõng đồng đội, vừa chạy, vừa cười, vừa hô vang "bravo"... Gương mặt Lý Đức lộ rõ vẻ… hào hứng nhưng vẫn phải chạy từng bước chậm vì còn gồng gánh Hiểu Minh trên lưng, như thể đang tự nhủ: "Cố tí nữa thôi, khoảnh khắc này không được bỏ lỡ!".

Phía sau Lý Đức là trợ lý ĐT Việt Nam cầm theo cây nạng của Hiểu Minh chạy theo, HLV Kim Sang-sik cũng bám sát các học trò chạy vào sân ăn mừng.

Ảnh: AFC

Khoảnh khắc ấy lập tức khiến dân mạng thích thú. Nhiều người đùa vui rằng đây là "màn ăn mừng tốn sức nhất giải", có người lại gọi Lý Đức là "chiến thần cõng đồng đội", bởi dù mệt thấy rõ, anh vẫn không quên lao vào vòng tay tập thể trong giây phút lịch sử.

Nhìn kỹ hơn, phía sau tiếng cười là một hình ảnh rất đẹp của bóng đá trẻ Việt Nam: không ai bị bỏ lại phía sau. Dù đang chấn thương, Hiểu Minh vẫn được đồng đội đưa vào sân để cùng tận hưởng niềm vui. Dù mệt rã rời, Lý Đức vẫn cõng bạn mình bằng tất cả sự hào hứng và chân thành.

Không cần lời nói, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ cho thấy tinh thần gắn kết của U23 Việt Nam - nơi niềm vui không của riêng ai, và chiến thắng là để cùng nhau chia sẻ.

Một khoảnh khắc hài hước - ấm áp - rất U23 Việt Nam, khiến người xem cười đó, nhưng rồi lại thấy sống mũi cay cay.

HLV Kim Sang-sik chụp ảnh cùng cậu học trò Hiểu Minh gặp chấn thương nặng ở trận đấu trước đó (Ảnh: VFF)



