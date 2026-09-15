Vừa thua tuyển Việt Nam 0-3, HLV Indonesia tuyên bố mạnh trước FIFA ASEAN Cup

Huấn luyện viên John Herdman tuyên bố đội tuyển Indonesia không ngại các đối thủ khác ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Phát biểu trước truyền thông Indonesia, HLV John Herdman đặt mục tiêu đưa đội tuyển xứ vạn đảo lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân này cho biết: “FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để chúng tôi giành một danh hiệu. Đó là điều chúng tôi mơ ước. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới”.

Đội tuyển Indonesia là chủ nhà FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10. Đội tuyển xứ vạn đảo nằm ở hạng Premier Division tại bảng A cùng Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) lựa chọn sân vận động Gelora Bung Karno và sân vận động Si Jalak Harupat làm địa điểm thi đấu.

HLV John Herdman muốn ĐT Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: ASEAN Utd

“Được nâng chiếc cúp đó vì người hâm mộ và cùng người hâm mộ trên sân vận động. Đây là cơ hội lớn nhất mà chúng tôi từng có . Tôi nghĩ đối thủ lớn nhất của chúng tôi tại giải đấu này chính là bản thân mình. Chính đội bóng của chúng tôi, tâm lý của chúng tôi và những tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt ra cho bản thân”, HLV của Indonesia khẳng định.

Theo John Herdman, Indonesia đang sở hữu một đội hình mạnh. Phần lớn những cầu thủ được ông triệu tập lần này đang thi đấu ở nước ngoài do FIFA ASEAN Cup 2026 nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA.

“Tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình mạnh. Nếu duy trì những tiêu chuẩn mà chúng tôi đã đặt ra, thi đấu với tinh thần phản ánh bản sắc của đất nước, đồng thời có sự lạc quan và niềm tin rằng mình có thể làm được, thì không có đối thủ nào mà chúng tôi phải sợ”, HLV John Herdman nói tiếp.

HLV John Herdman từng đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á tại ASEAN Cup 2026. Khi đó, ông sử dụng đội hình gồm các cầu thủ ở giải quốc nội. Hành trình của Indonesia ở ASEAN Cup 2026 dừng lại ở vòng bảng. Đội bóng xứ vạn đảo giành 7 điểm sau các chiến thắng trước Campuchia và Timor-Leste, hòa Singapore, trước khi nhận thất bại 0-3 trước Việt Nam.

Nhắc đến những đối thủ tại FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman thừa nhận Việt Nam, Malaysia và Thái Lan đều là những đội bóng đáng chú ý.

“Đúng là có những đối thủ khó khăn ở đây. Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất có tổ chức. Họ chơi một cách kỷ luật và giàu kinh nghiệm. Trong khi đó, Malaysia và Thái Lan sẽ sử dụng những cầu thủ nhập tịch chất lượng. Nhưng đối với chúng tôi, thử thách chính vẫn là bản thân mình”, HLV của Indonesia tuyên bố.

Ông Hermand tái khẳng định tham vọng giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup đầu tiên với Indonesia: “Ông Erick Thohir (Chủ tịch PSSI) đưa tôi đến đây vì ông ấy có giấc mơ giành vé dự World Cup 2032. Ông ấy có một giấc mơ lớn là lọt vào Top 8 tại AFC 2027. Và giành các danh hiệu nữa. Chúng tôi muốn trở thành đội đầu tiên làm được điều đó. Chúng tôi muốn trở thành một phần lịch sử của đất nước này”.