Vừa thành tội đồ đã hóa người hùng, "con cưng" mới của bầu Đức trải lòng trước lần đầu lên ĐT Việt Nam

Thủ môn trẻ cao 1m91 của HAGL, Trần Trung Kiên vừa có lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Trước ngày lên tuyển, Trung Kiên đã cùng HAGL tới làm khách trên sân của Đà Nẵng. Đây là một trận đấu đáng nhớ với Trần Trung Kiên. Anh chính là người mắc lỗi khiến đội nhà phải chịu 11m, nhưng sau đó lại xuất sắc cản được cú sút của ngoại binh Yuri phía đối thủ. Trận ấy, chung cuộc HAGL hòa 1-1 với Đà Nẵng và Trung Kiên lần đầu thủng lưới tại V.League 2024/25. Sau 4 trận, HAGL vẫn bất bại với 2 thắng, 2 hòa mà trong đó công của Trung Kiên rất lớn.

Thủ môn 21 tuổi của HAGL đang chơi rất ấn tượng và được gọi lên ĐT Việt Nam.

Chia sẻ về việc được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam, Trung Kiên nói:

"Chắc chắn là em rất bất ngờ khi được gọi lên tập trung cùng ĐT Việt Nam lần này. Bởi vì em coi đây là cơ hội để em cố gắng nhiều hơn trong hành trình sắp tới của em. Em nghĩ được cọ xát với các anh như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip... sẽ giúp em tiến bộ hơn nhiều, mở mang được tầm mắt nhiều hơn trong hành trình sắp tới. Đây cũng là lần đầu em tập trung cùng ĐT Việt Nam, em cũng một phần cảm thấy hồi hộp và em cũng luôn sẵn sàng".

Về trận đấu với Đà Nẵng, Trung Kiên cũng chia sẻ thêm:

"Em nghĩ hôm nay đội bóng của em chơi tốt nhưng có một số tình huống không may mắn dẫn đến bàn thua. Em rất tiếc về trận đấu ngày hôm nay. Bóng đá cũng có những sai sót riêng và em nghĩ là các anh em trong đội sẽ rút kinh nghiệm cho những trận đấu sau. Về tình huống cản phá 11m, em nghĩ một phần là nhờ may mắn do em đã xem anh ấy đá penalty trước đó nên em có thể cản phá được".

Mùa giải mới, HAGL tiếp tục trung thành với chính sách sử dụng cầu thủ trẻ, đặc biệt là các tài năng "cây nhà lá vườn". Dù vậy, HAGL trẻ trung của bầu Đức lại đang khởi đầu V.League rất tốt, góp phần giúp nhiều cầu thủ của họ được gọi lên ĐTQG đợt FIFA Days tháng Mười.

Với riêng Trần Trung Kiên, cơ hội để thủ môn này được ra sân thi đấu trên ĐT Việt Nam ngay tháng Mười này rất thấp, nhưng việc được lên ĐT Việt Nam học hỏi các đàn anh cũng là cơ hội quý báu. Về mặt tinh thần, lần triệu tập này chắc chắn cũng sẽ làm động lực để Trung Kiên tiến bộ hơn trong tương lai.