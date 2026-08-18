Vừa tái ký với VFF, doanh nghiệp Việt tăng tốc chinh phục thị trường toàn cầu

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt gần 550 tỷ USD!

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt gần 550 tỷ USD. So với mục tiêu xuất khẩu 546 – 550 tỷ USD của năm trên cả nước, những con số này cho thấy quyết tâm tiếp tục mở rộng dấu ấn của hàng hóa và thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh ấy, nhằm tăng cường quy mô và sức cạnh tranh tại thị trường nước ngoài, nhiều doanh nghiệp Việt đang vừa nâng cao năng lực sản xuất, vừa nỗ lực đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, đổi mới sản phẩm và khả năng xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế. Là một trong những 'doanh nghiệp đầu tàu' tại Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cũng coi việc thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng quy mô trên thị trường quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Qua đó, doanh nghiệp kì vọng vừa đóng góp trực tiếp vào con số tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, vừa khẳng định vị thế của sản phẩm mang thương hiệu Việt trong mắt người tiêu dùng quốc tế.

Mới đây Sabeco cũng gia hạn hợp đồng, tiếp tục làm đối tác chiến lược của LĐBĐ Việt Nam.

Tăng cường kết nối hợp tác thông qua các cơ hội trong khu vực và quốc tế

Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội tại các thị trường quốc tế qua những triển lãm chuyên ngành - cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất trong nước với các nhà phân phối và đối tác toàn cầu. Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026 được tổ chức trong 3 ngày 6-8/8 vừa qua, cũng là một trong những sự kiện như vậy. Năm nay, sự kiện đánh dấu năm thứ 30 được tổ chức tại TP.HCM, đồng thời là triển lãm chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế của UFI (Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu).

Gian hàng trưng bày sản phẩm của SABECO tại Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026 thu hút nhiều khách tham quan (Ảnh: BTC)

Tại triển lãm năm nay, với vai trò là một doanh nghiệp lớn trong mảng đồ uống tại Việt Nam, SABECO xuất hiện cùng gian hàng trưng bày ấn tượng, tự tin cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài, khẳng định vị thế và quyết tâm vươn ra quốc tế của thương hiệu Việt.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO tại lễ khai mạc triển lãm ngày 6/8/2026 (Ảnh: BTC)

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO chia sẻ: "Vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong thương mại toàn cầu đang mở ra nhiều cơ hội để các thương hiệu Việt tiếp cận người tiêu dùng quốc tế. Chúng tôi cho rằng, mỗi quan hệ hợp tác quốc tế và mỗi thị trường xuất khẩu mới đều là cơ hội để giới thiệu chất lượng, di sản và tinh thần đổi mới của ngành bia Việt Nam. Thông qua những sự kiện triển lãm quy mô như Vietfood & Beverage-Propack Vietnam 2026, SABECO mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác quốc tế và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu dài hạn của Việt Nam."

Những tín hiệu khả quan để doanh nghiệp vươn ra toàn cầu

Tham vọng mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu của SABECO không dừng lại ở việc tìm kiếm các đối tác quốc tế và cơ hội kết nối trên toàn cầu. Với năng lực sản xuất hiện đại cho công suất khoảng 2,45 tỷ lít mỗi năm, SABECO đã và đang hiện thực hóa từng mục tiêu trong kế hoạch đưa các sản phẩm bia Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế. Hiện sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 40 thị trường trên nhiều châu lục, đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu của SABECO đạt 139% kế hoạch và tăng 221,2% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả tích cực này đến từ chiến lược đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và mở rộng kinh doanh quốc tế, giúp củng cố thêm nền tảng để SABECO vươn tới vị thế doanh nghiệp đồ uống hàng đầu, với thị phần ngày càng vững chắc trong khu vực và trên thế giới. Trong tương lai, việc đưa các sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam đến nhiều quốc gia cũng thể hiện tầm nhìn của "ông lớn ngành bia" trong việc nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm "made in Vietnam" trên thị trường toàn cầu.

Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế trở thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Với mục tiêu phát triển đường dài tại thị trường nước ngoài, quy mô sản xuất thôi là chưa đủ. Trong những năm gần đây, SABECO đã liên tục đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp cho biết các sáng kiến này nhằm duy trì chất lượng ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Đầu năm nay, tại giải thưởng Bia danh giá hàng đầu thế giới - Melbourne Royal Australian International Beer Awards 2026, Bia Saigon Lager và Bia 333 đã vinh dự giành Huy chương Bạc, trong khi đó Bia Lạc Việt, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export Premium và Bia Saigon Chill cùng nhận Huy chương Đồng ở các hạng mục khác nhau. Một vài tháng sau, trong khuôn khổ giải World Beer Championships – Spring Seasonals ở Mỹ, cả bốn sản phẩm SABECO tham dự đều giành Huy chương Bạc, gồm Bia Saigon Lager, Bia 333 và Bia 333 Pilsner ở hạng mục Adjunct Lager, cùng Bia Saigon Chill ở hạng mục American Style Lager.

Việc liên tục được ghi nhận tại các cuộc thi quốc tế phản ánh những kết quả tích cực từ quá trình đầu tư cho chất lượng và phát triển sản phẩm, đồng thời tạo đà để doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại các thị trường nước ngoài.

Khi chính phủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, khả năng vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt sẽ ngày càng phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới và khả năng xây dựng quan hệ với các đối tác toàn cầu. Đây cũng là những yếu tố quyết định liệu thương hiệu Việt có thể đi xa hơn từ lợi thế sản xuất sang xây dựng vị thế bền vững trên thị trường quốc tế.