Vua phá lưới V League so tài cùng Vua phá lưới Campuchia

3 ngoại binh được HLV Nguyễn Văn Sỹ lựa chọn đó là: Rodrigo Dias, Alisson Santana và Oliveira Marques.

Đáng chú ý nếu Rodrigo là vua phá lưới của V League 2021 với 7 bàn thắng thì Oliveira Marques chính là chủ nhân sở hữu danh hiệu này tại giải VĐQG Campuchia mùa giải vừa qua. Anh ghi được 22 bàn thắng sau 19 trận đấu cho CLB Nagaworld.

Đây được kỳ vọng là 2 ngòi nổ vô cùng nguy hiểm của CLB Nam Định tại V League 2022. Đội bóng Thành Nam vốn luôn là một trong những đội bóng "mát tay" trong việc "săn Tây", khi đã từng có rất nhiều chân sút xuất sắc đầu quân tại đây như: Đỗ Merlo, Rafaelson, Oussou Konan, Diogo Pereira…

Marques ghi được 22 bàn thắng sau 19 trận đấu cho CLB Nagaworld (Campuchia) (Ảnh: Nam Dinh Football Club)

Thông tin về Oliveira Marques (hay Marques Marcio). "Vua phá lưới Campuchia" từng có quãng thời gian thử việc cho chính CLB Nam Định tại mùa giải 2019. Tuy nhiên vì gặp phải chấn thương, nên BHL Nam Định đã không thể ký hợp đồng với cầu thủ này vào thời điểm bấy giờ.

Marques là mẫu tiền đạo hoạt động rộng trên hàng công với khả năng lùi sâu để hỗ trợ các đồng đội. Tại giải giao hữu Cup Viettel mở rộng vừa qua, cầu thủ này đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng khi ghi được 2 bàn thắng trong 3 trận đấu qua đó giúp Nam Định lên ngôi tại giải đấu.

Được biết, HLV Nguyễn Văn Sỹ đang để trống vị trí cho cầu thủ nhập tịch, theo những thông tin chúng tôi nhận được nhiều khả năng đó là cái tên Nguyễn Trần Trung Hiếu - cựu cầu thủ Than Quảng Ninh.

Tại mùa giải 2021, CLB Nam Định đã về đích thứ 4 trước khi mùa giải bị hủy bỏ. Với vị trí này cộng thêm việc đội bóng xếp thứ 3 là Than Quảng Ninh đã tuyên bố phá sản, Nam Định may mắn giành được 1 tấm vé tham dự đấu trường châu lục AFC Cup 2022. Tuy nhiên do tình hình tài chính không ổn định, đội bóng Thành Nam đã từ chối lời mời thi đấu của BTC.

Trong mùa giải V League 2022, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục được đánh giá là một trong những đội bóng đáng xem nhất của giải đấu. Ngay tại vòng khai màn, Nam Định có cuộc chạm trán với HAGL trên thánh địa Thiên Trường.