Vừa ôm nhau gây sốt ở World Cup, Vinicius lại bất ngờ rủ rê "thánh meme" Haaland sang Brazil

Mối duyên hài hước từ ảnh chế AI và lời mời du lịch Rio de Janeiro của Vinicius dành cho Haaland.

Sau khi World Cup 2026 khép lại, mối quan hệ thân thiết giữa hai ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới là Vinicius Junior và Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi công khai gửi lời mời chân sút người Na Uy sang Brazil nghỉ dưỡng.

Vinicius đã đăng tải loạt ảnh đời thường vui vẻ bên nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Terry Crews (Ảnh: IG)

Cụ thể, trong thời gian xả hơi tại quê nhà Rio de Janeiro trước khi quay trở lại hội quân cùng Real Madrid, Vinicius đã đăng tải loạt ảnh đời thường vui vẻ bên nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Terry Crews. Cả hai cùng tập gym, tham quan phòng trưng bày kỷ niệm và Vinicius thậm chí còn giới thiệu Crews với các thành viên trong gia đình. Đáng chú ý, đi kèm với những hình ảnh này là dòng nhắn ngắn gọn nhưng đầy bất ngờ: "Chúng tôi đang chờ cậu, Erling".

Vinicius rủ Haaland đi chơi (Ảnh: X)

Mối liên hệ đầy thú vị giữa bộ ba Vinicius, Haaland và Terry Crews xuất phát từ một bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra từng "gây bão" mạng xã hội trong suốt kỳ World Cup. Bức ảnh chế đã ghép mặt Vinicius và Haaland vào phân cảnh kinh điển của bộ phim hài nổi tiếng White Chicks (với Terry Crews thủ vai nam chính), tạo nên một trào lưu lan truyền vô cùng mạnh mẽ.

Trước đó tại World Cup 2026, dù Brazil thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 và phải dừng bước sớm, Vinicius vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bằng hành động đẹp. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife, chân sút người Brazil đã chủ động tiến đến ôm chúc mừng Haaland khi tiền đạo đối phương đang thực hiện phỏng vấn.

Hình ảnh tôn trọng lẫn nhau trên sân cỏ, kết hợp với lời mời du lịch đầy hài hước ngoài đời thực, tiếp tục khẳng định tình bạn đẹp và sự gắn kết giữa hai siêu sao thế giới hiện nay.