Vừa nhận tin dữ với tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhận niềm vui lớn trước SEA Games 33

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Đình Bắc và Minh Phúc có thể không thể tham gia từ đầu đợt tập trung vì bận thi đấu quốc tế cho CLB CAHN. Nhưng Polking bác bỏ hoàn toàn điều này: “Đình Bắc và Minh Phúc sẽ được ban huấn luyện tạo điều kiện lên tập trung U22 Việt Nam ngay từ đầu”, ông nói trong buổi họp báo sau trận CLB của ông thua Thể Công Viettel trong khuôn khổ Cúp Quốc gia.

Động thái này có thể được xem như tin cực kỳ có lợi cho U22 Việt Nam: bộ đôi được nhắc đến đều nằm trong nhóm nhân tố chủ chốt, và việc họ kịp hội quân sẽ giúp HLV Kim Sang-sik xây dựng đội hình tốt hơn cho SEA Games. Tuy nhiên, Polking cũng thừa nhận CLB CAHN đang đối mặt lịch thi đấu dày đặc.

Đình Bắc được CLB Công an Hà Nội tạo điều kiện hết mình cho SEA Games 33.

Với sự xác nhận này từ HLV người Brazil, U22 Việt Nam có thêm niềm tin lớn vào khả năng có lực lượng mạnh nhất khi bước vào chiến dịch SEA Games. Polking rõ ràng đã gửi một thông điệp mạnh mẽ: ông sẵn sàng hỗ trợ đội tuyển trẻ, đặt niềm tin vào kế hoạch của HLV Kim Sang-sik – và đó là tín hiệu rất tích cực cho tương lai của U22 Việt Nam.

Thời gian qua, U22 Việt Nam cũng được VFF hỗ trợ hết mức, hòng chuẩn bị chu đáo nhất hướng về SEA Games 33. Đội tuyển U22 quốc gia trong hai năm 2024 và 2025 đã tham dự ba giải mời tại Trung Quốc và được đánh giá là lứa U22 có quá trình chuẩn bị tốt nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, trước thềm SEA Games đội bất ngờ bị tổn thất lực lượng khi đội trưởng Văn Trường bị chấn thương trong trận đấu với U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025 (Trung Quốc). Việc mất Văn Trường là tổn thất lớn của U22 Việt Nam bởi cầu thủ 22 tuổi rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi.

Anh vừa có thể đá tiền vệ vừa có thể đá hộ công hoặc số 9 ảo, đồng thời sở hữu phong cách thi đấu năng nổ, thông minh. Bên cạnh đó, Văn Trường cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong đội, bên cạnh kinh nghiệm phong phú bởi trải qua nhiều đấu trường khác nhau từ khi khoác áo U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á năm 2022 dưới thời HLV Gong Oh-kyun.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm kiếm nhân sự bổ sung cũng như có một số điều chỉnh phù hợp với tình hình. Hy vọng ông thầy người Hàn Q uốc có thể chuẩn bị tốt, để đội đoạt vinh quang cao nhất trên đất Thái Lan.