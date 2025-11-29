"Vua lưới" Quốc Khánh lên ngôi vô địch Pickleball D-Joy VietNam Master Petrolimex Cup 2025

Không chỉ cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở độ tuổi U50, Quốc Khánh còn cho thấy tinh thần thi đấu máu lửa, quyết liệt, rất đáng để các vận động viên trẻ học hỏi. Từng có một sự nghiệp thi đấu quần vợt lẫy lừng cùng Đội tuyển quần vợt Quốc gia Việt Nam, cuối năm 2024, cũng như nhiều vận động viên tennis khác, Lê Quốc Khánh chính thức tiếp cận với bộ môn thi đấu mới mẻ là Pickleball.

Với tố chất cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, anh nhanh chóng bắt nhịp và giành được nhiều thành tích ấn tượng như: Vô địch Đôi nam Open Pickleball Dân Trí, Vô địch Đôi nam 35+ PPA Tour Asia, MB Vietnam Open 2025, Vô địch Đơn nam 35+ PPA Tour Asia, MB Vietnam Cup 2025, Á quân Đôi nam Open Sake Cup Quảng Ngãi...

Vẫn giữ cho mình lối chơi tốc độ cùng khả năng làm chủ khu vực trên lưới, Quốc Khánh tiếp tục chứng minh vì sao anh được ưu ái gọi bằng biệt danh "Vua lưới". Những pha xử lý nhanh như chớp, di chuyển tinh gọn và khả năng đọc tình huống chính xác đến từng nhịp bóng đã khiến đối thủ liên tục rơi vào thế bị động.

Ở trận chung kết, sự kết hợp ăn ý giữa Quốc Khánh và Huyền Trang trở thành điểm tựa quan trọng giúp bộ đôi triển khai chiến thuật hiệu quả: Quốc Khánh với những tình huống drive đầy sức mạnh, sau đó áp sát lưới, gây áp lực trực tiếp; còn Huyền Trang giữ nhịp thi đấu, triển khai bóng thông minh và tạo khoảng trống để người đồng đội bùng nổ.

Chính sự hòa hợp nhịp nhàng ấy đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, khép lại bằng chức vô địch đầy thuyết phục. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa khi tại giải đấu lần này, Quốc Khánh sử dụng cây Soxter Lạc Hồng đến từ chính thương hiệu được cho là anh chuẩn bị đồng hành trong vai trò đại diện. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho sự hợp tác đầy hứa hẹn, mà còn là minh chứng cho phong độ và quyết tâm của Quốc Khánh trong hành trình phía trước.

Không chỉ là danh hiệu tiếp theo trong bộ sưu tập của anh, Giải đấu lần này một lần nữa minh chứng cho tinh thần bền bỉ, khát khao học hỏi và sự nghiêm túc khi bước vào bộ môn mới. Ở lứa tuổi U50, việc liên tục đứng trên bục vinh quang của Quốc Khánh là lời khẳng định mạnh mẽ rằng đam mê thể thao không có giới hạn, tuổi tác chỉ là con số, còn nghị lực mới là điều làm nên nhà vô địch. Và hành trình chinh phục Pickleball của "Vua lưới" Quốc Khánh chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều vận động viên đang theo đuổi bộ môn đang phát triển mạnh mẽ này.