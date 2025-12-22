“Vua lưới” Quốc Khánh chính thức về chung nhà cùng máy đoa “Đắc Tiến”

Vua lưới Quốc Khánh chính thức có bến đỗ mới

Sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt hàng đầu trong làng Pickleball và Tennis Việt Nam hiện nay như Lý Hoàng Nam, Ken Tâm, Văn Phương, Nicholas Khamphilath…

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Soxter Pickleball cho biết đây không chỉ là một buổi ký kết hợp tác. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của một thương hiệu thể thao Việt. Trên hành trình đó, Soxter lựa chọn phát triển nghiêm túc, đồng hành lâu dài cùng thể thao và vận động viên, thay vì những bước đi ngắn hạn. Chính vì vậy, Soxter luôn tìm kiếm những con người không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn đồng điệu về tinh thần, kỷ luật và khát vọng vươn lên.

Dàn sao Pickleball Việt Nam góp mặt tại sự kiện

Về phía mình, VĐV Lê Quốc Khánh chia sẻ: "Khi lựa chọn đồng hành cùng một thương hiệu thể thao Việt – tôi cảm nhận được sự đồng điệu rất rõ ràng: đồng điệu trong tinh thần làm nghề, trong cách đặt chất lượng, giá trị thật và sự bền vững lên hàng đầu. Với sự đồng hành của Soxter, tôi tin rằng mình có thêm một điểm tựa vững chắc để dám đặt mục tiêu cao hơn, đi xa hơn và mang về những kết quả xứng đáng cho đội ngũ, cho thương hiệu cũng như cho cộng đồng pickleball Việt Nam".

"Vua lưới" Quốc Khánh vẫn vô cùng bản lĩnh trên sân Pickleball

Từng có một sự nghiệp thi đấu quần vợt lẫy lừng cùng Đội tuyển quần vợt Quốc gia Việt Nam, cuối năm 2024, cũng như nhiều vận động viên tennis khác, Lê Quốc Khánh chính thức tiếp cận với bộ môn thi đấu mới mẻ là Pickleball. Mới đây, tại Pickleball D-Joy VietNam Master Petrolimex Cup 2025, "Vua lưới" Quốc Khánh cùng đồng đội Trần Huyền Trang đã xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung Đôi nam nữ 35+ tại Giải đấu Pickleball D-Joy VietNam Master Petrolimex Cup 2025.

Chương trình Talkshow cùng vận động viên Quốc Khánh với những câu chuyện thú vị về hành trình đồng hành cùng Pickleball vừa qua của anh

Đáng chú ý, sự kiện còn gây ấn tượng mạnh khi Quốc Khánh "về chung nhà" cùng tay đập được mệnh danh là máy đoa "Đắc Tiến" – một trong những VĐV sở hữu lối đánh giàu thể lực, tốc độ và đầy bùng nổ. Sự kết hợp giữa bản lĩnh kiểm soát lưới, tư duy chiến thuật sắc bén của Quốc Khánh và sức mạnh tấn công áp đảo của Đắc Tiến hứa hẹn tạo nên một cặp bài trùng đáng gờm trong làng pickleball Việt Nam thời gian tới.