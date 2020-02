Vừa lộ ảnh tình tứ với bạn gái tin đồn, Quang Hải lập tức đăng trạng thái đầy ẩn ý: Alone, ok!

Sau nhiều ngày đặt nghi vấn, fan đã tìm thấy bức ảnh để có thể khẳng định Quang Hải và cô chủ của chuỗi tiệm nail có tiếng Huyền My đang hẹn hò. Tất nhiên, khi chính chủ chưa lên tiếng, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, dù là chính xác đến... 99% đi nữa.

Ngay sau khi tấm hình này được các fan truyền tay nhau, Quang Hải đã đăng tải một dòng trạng thái khá ẩn ý trên trang cá nhân với nội dung: "Alone, ok! (cô đơn, không sao)". Không rõ anh chàng đang muốn khẳng định mình vẫn lẻ bóng hay chỉ đơn giản là đang cảm thấy trống vắng trong lòng?

Dòng trạng thái ẩn ý của Quang Hải.

Quang Hải và Huyền My dính tin đồn hẹn hò từ tháng 12 năm 2019. Fan đã soi ra một loạt bằng chứng anh chàng và cô gái Nghệ An thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, cũng như có ảnh đi chơi chung cùng nhóm bạn. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 vừa qua, Huyền My cũng có mặt tại Thái Lan để cổ vũ Hải "con" cùng các đồng đội.



Hiện tại Quang Hải và các đồng đội tại CLB Hà Nội đang tạm thời nghỉ tập trong khi các giải đấu bị tạm hoãn vì dịch bệnh. Dự kiến vào hôm nay, đội bóng thủ đô sẽ hội quân trở lại để ngày mai đi... ăn cưới Duy Mạnh vào ngày 09/02.