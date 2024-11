Vừa đến MU, HLV Amorim đã đối mặt lịch thi đấu "ác mộng"

Trong những ngày qua, HLV Ruben Amorim đã tích cực làm việc với các cầu thủ MU không trở về tập trung ĐTQG. Nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ Đào Nha mong muốn rút ngắn được thời gian làm quen với MU trước khi chính thức bước vào công việc từ trận đấu với Ipswich ngày 24/11.

Kể tứ sau trận đấu đó, HLV 39 tuổi sẽ phải trải qua quãng thời gian làm việc liên tục, không có nhiều thời gian nghỉ khi Quỷ đỏ sẽ đá tổng cộng 11 trận trong 37 ngày cuối năm từ 24/11 đến 31/12.

Cụ thể trong quãng thời gian trên, MU đá 8 trận tại Ngoại hạng Anh, 2 trận ở Europa League (Cúp C2 châu Âu) và 1 trận ở Cúp Liên Đoàn Anh. Trong đó, các trận ở Cúp C2 châu Âu và Cúp Liên Đoàn Anh sẽ mang ý nghĩa quyết định đến khả năng đi sâu của MU. Trong khi đó ở Ngoại hạng Anh sẽ là các cuộc đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như Arsenal (5/12) hay Man City (15/12).

Không chỉ gặp khó khăn về lịch thi đấu, HLV Ruben Amorim còn đối mặt với bài toán về nhân sự khi lực lượng của MU hiện tại khó lòng đáp ứng sơ đồ 3-4-3 cường độ cực cao mà nhà cầm quân này ưa thích. Trong những diễn biến mới nhất, trung vệ Lisandro cũng vừa chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Lịch thi đấu chi tiết của MU trong 37 ngày cuối năm 2024

24/11: Ipswich vs MU

29/11: MU vs Bodo Glimt

1/12: MU vs Everton

5/12: Arsenal vs MU

8/12: MU vs Nottingham

13/12: Plzen vs MU

15/12: Man City vs MU

20/12: Tottenham vs MU

22/12: MU vs Bournemouth

27/12: Wolves vs MU

31/12: MU vs Newcastle