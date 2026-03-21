Vừa chuyển 200 triệu tiêu vặt, MC Huyền Trang lại chơi lớn treo thưởng cho tiền vệ Đức Huy ngay trước ngày cưới

Ngay trước thềm trận đấu quan trọng tại Tứ kết Cúp Quốc gia của CLB TP.HCM, MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã khiến người hâm mộ bật cười khi đăng tải dòng trạng thái khích lệ tiền vệ Đức Huy trên trang cá nhân.

Cô viết: "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ! Thắng về thưởng cho thêm 2 quyển sổ ghi nợ".

Trước đó vài ngày, nữ MC cũng từng gây sốt khi công khai chuyển khoản "nóng" cho chồng 200 triệu đồng để "mua quà vặt". Tuy nhiên, phần thưởng lần này có vẻ khiến chàng "Hoàng tử Ả Rập" cảm thấy "áp lực" hơn hẳn. Đáp lại lời hứa của vợ, Đức Huy chỉ biết thốt lên: "Áp lực thế", tạo nên màn tung hứng hài hước đúng chất riêng của cặp đôi "lầy lội" nhất nhì làng bóng đá 0 truyền hình.

Huyền Trang treo thưởng cho chồng nếu đội bóng thắng (Ảnh: CMH)

Không phụ lòng mong đợi của "nóc nhà", tối ngày 20/3, Phạm Đức Huy cùng các đồng đội tại CLB Công an TP.HCM đã có màn trình diễn ấn tượng trên sân Thống Nhất. Đối đầu với đội bóng Trường Tươi Đồng Nai tại vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26, đội bóng ngành Công an đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Khoa Ngô.

Chiến thắng này không chỉ giúp CLB Công an TP.HCM chính thức ghi tên mình vào vòng Bán kết mà còn là món quà ý nghĩa nhất đối với cá nhân Đức Huy. Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên sân cỏ giúp nam tiền vệ có tâm lý thoải mái nhất để chuẩn bị cho tiệc cưới diễn ra vào ngày mai.

Cặp đôi chuẩn bị tổ chức tiệc cưới ngày 22/3 (Ảnh: Linh Le Chi)

Sau khi tổ chức lễ cưới hoành tráng tại quê nhà Hải Phòng vào ngày 14/3 với sự góp mặt của dàn sao "Thường Châu" như Công Phượng, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải... cặp đôi sẽ tiếp tục đãi tiệc tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội vào ngày 22/3.

Tấm thiệp cưới mang tên "Final Wedding Cup" của cả hai vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi bởi sự sáng tạo độc đáo. Với dàn khách mời dự kiến quy tụ những gương mặt đình đám từ giới cầu thủ và các BTV, MC nổi tiếng của VTV, đám cưới của Đức Huy và Huyền Trang hứa hẹn sẽ là sự kiện bùng nổ truyền thông trong những ngày tới.