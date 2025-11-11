Vụ ngoại tình tai tiếng của Sir David Beckham khiến Victoria tràn đầy oán giận bị đào lại

David Beckham - danh thủ bóng đã đã chính thức được phong tước Hiệp sĩ (Sir) vào hôm 4/11 - từng bị cáo buộc ngoại tình với nữ trợ lý riêng sau khi chuyển sang thi đấu cho Real Madrid.

Beckham ở tuổi 50, đã được nhà vua Charles vinh danh trong danh sách khen thưởng nhân dịp sinh nhật, nhằm ghi nhận đóng góp to lớn cho thể thao và công tác từ thiện - khép lại nhiều năm nỗ lực theo đuổi danh hiệu kể từ 2011. Danh thủ bóng đá từng nhận Huân chương OBE vào năm 2003, và sau hơn hai thập kỷ, cuối cùng David Beckham đã chính thức trở thành "Sir".

David Beckham và Victoria đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn 2 thập kỉ qua, tuy nhiên, tất cả không chỉ có màu hồng

Tuy nhiên, cũng chính năm 2003, cựu trợ lý cá nhân của Beckham - Rebecca Loos tuyên bố cô đã có quan hệ tình cảm với cựu đội trưởng tuyển Anh. Beckham khi đó phủ nhận hoàn toàn, gọi những cáo buộc này là "hoang đường".

Anh nói khi đó: "Vài tháng gần đây tôi đã quen với việc đọc những câu chuyện ngày càng hoang đường về đời tư của mình. Sự thật rất đơn giản: tôi đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đặc biệt. Không ai có thể thay đổi điều đó".

Giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân của David và Victoria Beckham là khi tin anh ngoại tình bị tung ra

Đến năm 2023, Rebecca một lần nữa nhắc lại vụ việc trong chương trình Good Morning Britain (ITV), sau khi Beckham và Victoria đề cập đến biến cố này trong phim tài liệu Netflix của họ.

Cô khẳng định mình "chưa bao giờ nói dối một điều gì", "không hề phóng đại" và "luôn trung thực với sự thật". Rebecca kể lại rằng cuộc gặp gỡ bị cho là "ngoại tình" diễn ra trong một hộp đêm khi Victoria đang vắng mặt.

Cựu trợ lý của David Beckham khẳng định đã ngoại tình với anh sau lưng Victoria

"Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi tôi đã không cưỡng lại được", cô kể. "Thế là chúng tôi quay lại khách sạn của anh ấy".

Rebecca nói thêm: "Tôi tỉnh dậy với nụ cười thoải mái nhất trên mặt. Đó là một điều nghịch lý, tôi biết là sai, nhưng cùng lúc đó tôi không thể dừng lại được".

Cô cho biết mình tự hào vì đã dám lên tiếng, dù biết điều đó "chống lại con trai cưng của nước Anh": "Tôi đã đối đầu với người được cả nước Anh yêu mến, nên rõ ràng đó là một môi trường khắc nghiệt".

Trong phim tài liệu Netflix, Victoria lần đầu nói về giai đoạn khủng hoảng đó: "Đó là quãng thời gian khó khăn nhất, vì tôi cảm giác cả thế giới đang chống lại chúng tôi. Nói thật lòng, thậm chí lúc ấy chúng tôi cũng chống lại nhau. Trước khi sang Madrid, tôi từng cảm thấy như chúng tôi - chỉ có hai người - đang chống lại cả thế giới, nhưng ít ra khi đó chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn gắn kết. Còn khi ở Tây Ban Nha, tôi không cảm thấy điều đó nữa. Và điều đó thật buồn.

Tôi không thể diễn tả nổi nó khó khăn thế nào, và nó đã ảnh hưởng đến tôi ra sao. Đó thực sự là một cơn ác mộng. Mọi chuyện khi ấy giống như một gánh xiếc - và ai cũng thích khi "rạp xiếc" đến thị trấn, trừ những người đang ở trong đó".

Victoria và Rebecca chung khung hình

Khi được hỏi liệu cô có từng oán giận chồng mình trong biến cố ấy không, Victoria đáp: "Thành thật mà nói, có. Đó là khoảng thời gian tôi bất hạnh nhất trong cuộc đời. Không phải vì tôi không được lắng nghe - mà vì tôi luôn cố để anh ấy có thể tập trung vào điều anh ấy cần".