Vụ kiện 1 tỷ USD của David Beckham gây chấn động

Vụ kiện hàng giả đình đám trị giá lên đến 1 tỷ USD của David Beckham dường như đã tạo hiệu ứng lan tỏa cực mạnh trong giới giải trí quốc tế. Theo The Sun, thắng lợi của cựu danh thủ đã tiếp thêm động lực để nhiều ngôi sao, trong đó có Harry Styles, bắt đầu mạnh tay hơn với nạn bán hàng giả tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

Trước đó, David Beckham đã theo đuổi cuộc chiến pháp lý kéo dài nhằm xử lý hơn 150 đối tượng bán quần áo, nước hoa và phụ kiện mang thương hiệu của anh nhưng thực chất là hàng nhái. Các sản phẩm bị làm giả tràn lan trên những nền tảng lớn như Amazon, eBay hay Etsy, chủ yếu từ các đơn vị đặt tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á.

Thắng lợi lớn của Beckham được cho là đã "thắp lửa" để các sao quốc tế bước vào cuộc chiến tương tự. Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: "Thấy David Beckham thắng kiện khiến nhiều nghệ sĩ phấn khích. Không ai muốn fan của mình phải mua nhầm đồ kém chất lượng rồi tưởng đó là sản phẩm chính hãng. Càng nổi tiếng, họ càng quyết tâm dẹp sạch những kẻ kiếm tiền bất chính từ tên tuổi của mình".

Trong cuộc chiến trước đó, Beckham đã giành thắng lợi trong vụ kiện 240 triệu bảng Anh (khoảng 300 triệu USD), dù con số ban đầu DB Ventures (công ty của Beckham) yêu cầu lên đến 1,58 tỷ bảng. Hàng giả trải dài từ quần áo, giày dép, nước hoa cho đến poster, bóng đá, kính mắt, trang sức… - tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu và doanh thu của anh.

Các chuyên gia pháp lý của DB Ventures cho biết việc truy tìm nguồn gốc các tài khoản bán hàng là vô cùng khó khăn vì thiếu địa chỉ rõ ràng hoặc thông tin liên hệ. Chính vì vậy, những cảnh báo pháp lý mạnh tay là cách duy nhất để triệt tiêu hoạt động của các đối tượng bán hàng giả.