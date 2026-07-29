Vụ Arsenal chiêu mộ ngôi sao Vinicius có diễn biến mới

Mourinho "chơi ngửa bài" với Arsenal, giữ Vinicius đến cùng, chấp nhận mất trắng!

Kế hoạch sở hữu chữ ký của Vinicius Junior từ phía Arsenal đang rơi vào cảnh khó khăn. Mặc dù hợp đồng của ngôi sao 26 tuổi sẽ hết hạn vào tháng 6/2027 và cuộc đàm phán gia hạn đang rơi vào bế tắc, Real Madrid vẫn chuẩn bị kịch bản thà để tuyển thủ Brazil thi đấu hết hợp đồng rồi ra đi tự do, còn hơn là bán đứt anh trong kỳ chuyển nhượng này.

Đứng đằng sau quyết định cứng rắn này không ai khác chính là tân thuyền trưởng Jose Mourinho. Bất chấp sự chèo kéo quyết liệt từ phía Arsenal, đội bóng sẵn sàng chi trả mức lương khổng lồ lên tới 400.000 bảng/tuần chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn khao khát có sự phục vụ của Vinicius trong đội hình. Dù "Kền kền trắng" sắp hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ chạy cánh Yan Diomande từ RB Leipzig, các nguồn tin nội bộ khẳng định đây không phải là phương án thay thế cho chân sút người Brazil.

Real quyết không nhả Vinicius cho Arsenal (Ảnh: Getty)

Sự kiên định của Mourinho với Vinicius có nguồn gốc từ nhiều năm trước. Ông từng dành sự chú ý đặc biệt cho cầu thủ này ngay từ trận ra mắt Real Madrid gặp Manchester United trong chuyến đấu giao hữu tại Miami 8 năm về trước. Mùa giải trước, khi còn dẫn dắt Benfica, Mourinho cũng từng có cuộc trò chuyện dài đầy cảm xúc với Vinicius trong trận đấu ở vòng knock-out Champions League, thời điểm ngôi sao của Real bị tiền vệ Gianluca Prestianni bên phía Benfica xúc phạm. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi đó thậm chí đã công khai bảo vệ Vinicius và khẳng định tương lai của Prestianni sẽ "kết thúc" tại Benfica nếu bị kết tội phân biệt chủng tộc.

Đối với Arsenal, tham vọng sở hữu Vinicius nằm trong kế hoạch nâng cấp đội hình trọng điểm của HLV Mikel Arteta. Sau thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Paris Saint-Germain ở trận chung kết Champions League mùa trước, các nhà đương kim vô địch Premier League tin rằng kinh nghiệm của một ngôi sao từng 2 lần vô địch C1 và ghi bàn ở cả 2 trận chung kết năm 2022 và 2024 như Vinicius sẽ là "mảnh ghép hoàn hảo" để giúp Pháo thủ giải cơn khát danh hiệu châu Âu.

Thế nhưng, Real Madrid lại đang cho thấy tiềm lực tài chính lẫn chiều sâu đội hình đáng sợ khiến họ không nhất thiết phải bán đi ngôi sao lớn nhất của mình để gỡ vốn. Đội chủ sân Bernabeu đã liên tiếp đón về hàng loạt tân binh chất lượng như Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva và Denzel Dumfries, đồng thời đang dồn lực chiêu mộ thêm tiền vệ Rodri từ Manchester City. Động thái sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ Manchester United cho Aurelien Tchouameni càng cho thấy Madrid đang rất chủ động trên thị trường chuyển nhượng.

Một chi tiết đáng chú ý là cả Vinicius và tân binh Yan Diomande đều được quản lý bởi Roc Nation công ty đại diện cho tiền đạo Gabriel Martinelli của Arsenal. Trong bối cảnh Martinelli cũng vừa bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng và tương lai tại London đang bị đặt dấu hỏi, giới quan sát nhận định không loại trừ khả năng những tin đồn xung quanh Vinicius chỉ là chiêu bài quen thuộc từ giới đại diện nhằm chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán hợp đồng mới.