VTV sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2026

VTV chính thức sở hữu độc quyền bản quyền ASIAD 2026 tại Việt Nam, phát sóng các nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo và nhiều hạ tầng tiếp sóng.

Tối 16/9, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông báo chính thức sở hữu bản quyền truyền hình Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 2026) . Khán giả trong nước có thể theo dõi các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á trên những nền tảng chính thức của VTV.

Theo thông báo, VTV được cấp quyền khai thác độc quyền ASIAD 2026 trên lãnh thổ Việt Nam, gồm phát sóng trên các kênh truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền (mặt đất, vệ tinh, cáp), Internet, di động và video theo yêu cầu.

Người hâm mộ có thể theo dõi ASIAD 2026 trên VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Với các nội dung diễn ra đồng thời, VTVgo cung cấp thêm các luồng phát trực tiếp và chương trình xem lại.

Các nền tảng tiếp sóng sự kiện gồm FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime và SCTV.

Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2026.

Thông tin về bản quyền được xác nhận ngay trước thời điểm ASIAD 2026 chính thức khai mạc tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Trước đó, VTV6 đã phát sóng hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại đại hội.

Khung phát sóng ASIAD 2026 dự kiến từ 8h đến 21h mỗi ngày, trong thời gian diễn ra đại hội từ 19/9 đến 4/10. Bên cạnh các chương trình truyền hình trực tiếp, lịch thi đấu, kết quả và thông tin mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên trên các nền tảng số của VTV.

Việc sở hữu bản quyền ASIAD 2026 đánh dấu sự trở lại của VTV với quyền phát sóng toàn diện Đại hội Thể thao châu Á sau nhiều năm. Lần gần nhất VTV nắm bản quyền trọn vẹn sự kiện này là ASIAD 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 348 vận động viên, tranh tài ở 33 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng.