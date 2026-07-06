Vozinha, Salah và những cầu thủ 0 đồng hay nhất tại World Cup 2026

Tháng 7 là thời điểm mở cửa thị trường chuyển nhượng hè tại châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc vô số cầu thủ có hợp đồng đáo hạn đã chính thức tự do. Họ có toàn quyền quyết định bến đỗ tiếp theo. Điều thú vị là rất nhiều người hùng đang chinh chiến tại World Cup 2026 trong diện này và họ đang nỗ lực hết mình để có màn “chào hàng” chất lượng nhất.

Thủ môn: Vozinha (40 tuổi, Cape Verde)

Vozinha chắc chắn là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại kỳ World Cup lần này. Thủ thành 40 tuổi bước vào giải đấu với tư cách là một cái tên gần như vô danh. Phần lớn sự nghiệp của anh dành để thi đấu tại các giải đấu kém danh tiếng hơn như Moldova, Đảo Síp, Slovakia hay giải hạng 2 Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, Vozinha đã khép lại chặng đường tại Bắc Mỹ với tư cách là thủ môn có số pha cứu thua nhiều thứ 3 tính đến hết vòng 32 đội (18 pha cứu thua, chỉ xếp sau Orlando Gill và Eloy Room).

Đặc biệt, trong các màn chạm trán nảy lửa với hai ông lớn là Tây Ban Nha (thực hiện 7 pha cứu thua) và Argentina (8), Vozinha đã thực sự tạo nên tên tuổi. Lần gần nhất, thủ thành dày dạn kinh nghiệm này khoác áo CLB Chaves tại Bồ Đào Nha - nơi anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó để được ở gần gia đình. Tuy nhiên, với con số khổng lồ 26,2 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram, người ta không khỏi tự hỏi giá trị thương mại to lớn này sẽ mang lại cho anh những cơ hội béo bở nào.

Hậu vệ

Takehiro Tomiyasu (27 tuổi, Nhật Bản)

Sau một khoảng thời gian dài dính chấn thương, Tomiyasu đã bất ngờ xuất hiện trong màu áo Ajax ở mùa giải 2025/26. Cựu cầu thủ của Arsenal không có nhiều cơ hội ra sân trong một tập thể Ajax đang gặp muôn vàn khó khăn, thế nhưng bất cứ khi nào được trao cơ hội, anh đều thể hiện được đẳng cấp vốn có. Tomiyasu tiếp tục tái hiện phong độ ấn tượng đó cho "Samurai xanh" tại World Cup.

Ngôi sao 27 tuổi hiện là cầu thủ tự do, mang đến nguồn kinh nghiệm thi đấu phong phú. Anh đã đập tan mọi hoài nghi xoay quanh vấn đề thể lực bằng việc thi đấu 176 phút tại World Cup, bao gồm cả 90 phút căng thẳng trước Brazil và khóa chặt ngòi nổ Vinicius.

John Stones (32 tuổi, Anh)

John Stones vừa rời Man City. Khả năng anh tái ngộ Everton đang hiển hiện trước mắt. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Stones đã thi đấu tổng cộng 88 phút qua 4 trận. Đây vẫn một con số đáng khích lệ sau khi anh chỉ có vỏn vẹn 16 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải cuối cùng tại Man City. Ở tuổi 32, Stones rõ ràng vẫn còn rất nhiều giá trị trên sân cỏ.

David Alaba (34 tuổi, Áo)

David Alaba mang băng đội trưởng dẫn dắt tuyển Áo ở kỳ World Cup đầu tiên của họ kể từ năm 1998. Tại VCK này, Áo đã dừng bước nhưng Alaba vẫn là cầu thủ được chấm điểm cao nhất đội (7,3). Anh sẽ rời Real Madrid và những gì Alaba đã thể hiện đủ sức thu hút các CLB giàu tham vọng.

Gideon Mensah (28 tuổi, Ghana)

Đội tuyển Ghana sở hữu hàng phòng ngự khó bị xuyên thủng, minh chứng là trận hòa 0-0 ngoan cường trước Anh. Một trong những ngôi sao sáng nhất tuyến dưới của "Những ngôi sao đen" chính là Gideon Mensah.

Anh khiến các chân sút Anh nản lòng với 9 pha phá bóng, 2 tình huống đánh chặn và chiến thắng 8/12 pha tranh chấp tay đôi, khóa chặt thành công Noni Madueke và Marcus Rashford. Mensah vừa chia tay Auxerre sau 4 năm. Theo nhiều nguồn tin, màn thể hiện ấn tượng của Mensah đang khiến nhiều CLB Đức vào cuộc.

Tiền vệ

Franck Kessie (29 tuổi, Bờ Biển Ngà)

Franck Kessie đã cùng Bờ Biển Ngà thi đấu cống hiến. Họ gây ra nhiều khó khăn cho Na Uy của Erling Haaland, chỉ chấp nhận thua cuộc bằng bàn thắng của Haaland ở phút 89. Trong màn thể hiện vừa qua, Kessie thực sự là "động cơ" nơi tuyến giữa của bầy Voi rừng. Anh ghi dấu ấn với 16 lần giành lại quyền kiểm soát bóng và thực hiện 163 đường chuyền thành công. Cả hai thống kê đều xếp thứ 2 toàn đội.

Luka Modric (41 tuổi, Croatia)

Những tin đồn xung quanh việc Luka Modric giải nghệ vẫn liên tục xuất hiện, và quả thực sẽ là một điều đáng tiếc nếu bóng đá thế giới phải chia tay một cầu thủ đẳng cấp đến vậy. Còn nếu tiền vệ tài hoa người Croatia quyết định thi đấu thêm một mùa giải nữa, đó chắc chắn sẽ là tin vui cho các đội bóng muốn có anh. Tại World Cup 2026, Modric đã tạo ra 5 cơ hội ngon ăn, nhiều nhất tuyển Croatia. Thông số này vẫn cho thấy giá trị của ngôi sao 41 tuổi.

Remo Freuler (34 tuổi, Thụy Sĩ)

Sau 3 mùa giải gắn bó với Bologna, Remo Freuler đã xác nhận chia tay trong hè 2026. Tiền vệ này đang chứng tỏ anh vẫn rất hiệu quả ở tuổi 34 khi ra sân mọi trận đấu, thi đấu gần như tất cả số phút của tuyển Thụy Sĩ tại giải lần này. Ở các trận vừa qua, Remo Freuler đều thể hiện tốt, giúp đội nhà bất bại và vững vàng tiến tới vòng 1/8.

Daichi Kamada (29 tuổi, Nhật Bản)

Daichi Kamada từng đóng vai trò then chốt trong chức vô địch UEFA Conference League của Crystal Palace. Tại World Cup 2026, anh cũng đóng một vai trò to lớn. Kamada xuất hiện ở mọi điểm nóng, dẫn đầu toàn đội ở các chỉ số: giành lại bóng (19 lần), số đường chuyền thành công (170 lần) và số cơ hội tạo ra (5 lần), đồng thời anh cũng tự mình ghi 2 bàn thắng.

Tiền đạo

Riyad Mahrez (35 tuổi, Algeria)

Thông tin Riyad Mahrez rời Al Ahli đã được xác nhận, đồng nghĩa anh hiện có thể tự do gia nhập bất cứ đâu. Và ở World Cup 2026, Mahrez đã có màn chào hàng chất lượng với 2 bàn thắng vào lưới tuyển Áo cùng 5 cơ hội tạo ra chỉ trong 4 trận. Cựu sao Man City nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại Saudi Arabia để gia nhập các đội bóng nhà giàu.

Mohamed Salah (34 tuổi, Ai Cập)

Salah là một huyền thoại hiện đại, người đã giành trọn mọi vinh quang cùng Liverpool nhưng lại không có được cái kết đẹp như anh xứng đáng nhận. Dẫu vậy, Salah vẫn gây ấn tượng khi dẫn dắt Ai Cập lọt vào vòng 16 đội - thành tích tốt nhất lịch sử của họ.

Ở VCK năm nay, Salah đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo. Bên cạnh những con số đó, Salah còn tạo ra tới 12 cơ hội từ các tình huống bóng sống. Nó cho thấy tố chất thủ lĩnh của anh vẫn vẹn nguyên ở tuổi 34.