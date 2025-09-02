Vòng loại U23 châu Á 2026: Chờ nét mới từ U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân ở Vòng loại U23 châu Á 2026 trước Bangladesh vào ngày mai, 3/9. Hai đối thủ còn lại ở bảng C là Singapore và Yemen đều không phải đối thủ quá mạnh.

Mục tiêu giành vé dự VCK vì vậy được nhận định không quá nặng với thầy trò HLV Kim Sang-sik, nếu không muốn nói là cầm chắc trong tầm tay. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Quân số của U23 Việt Nam tham dự giải lại gồm gần như đầy đủ những quân bài mạnh nhất , vốn vừa đăng quang ở giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đó là Khuất Văn Khang, Công Phương, Đình Bắc, Phạm Lý Đức hay Quốc Việt, Thái Sơn…

Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn với đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ không chỉ dừng lại ở việc giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Phía trước, giới chuyên môn cho rằng điều quan trọng hơn với HLV Kim Sang-sil là tiếp tục xây dựng bộ khung cứng của đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 33 (Thái Lan). Đây là đấu trường quan trọng bậc nhất với bóng đá Việt Nam năm nay.

Thái Lan với tư cách chủ nhà dự báo sẽ là đối thủ nặng ký nhất. Bên cạnh đó, Indonesia cũng không giấu tham vọng tạo bất ngờ. Dù không công khai, VFF và ông Kim Sang-sik rõ ràng rất muốn đoạt lại tấm HCV đã mất ở SEA Games 32.

Nét mới tân binh

Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 là thành công lớn với U23 Việt Nam. Thầy trò ông Kim Sang-sik đã chơi đầy nỗ lực với sự toả sáng của nhiều ngôi sao trẻ. Giải đấu tại Indonesia cũng cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu nhiều gương mặt mới triển vọng.

Vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ là dịp để HLV Kim Sang-sik một lần nữa đánh giá trình độ chuyên môn, tiềm năng của các cầu thủ trên. Giới chuyên môn cũng chờ đợi đội bóng của ông Kim Sang-sik sẽ thể hiện được những nét tươi mới, lối chơi đa dạng và giàu cống hiến hơn với những gương mặt Việt kiều trong đội hình, như Viktor Lê, Trần Thành Trung.

Sự góp mặt của Thành Trung giúp HLV Kim Sang-sik thêm phương án cho tuyến giữa U23 Việt Nam (ảnh VNN)

Trên thực tế, các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt không được đánh giá cao về khả năng tấn công toàn diện, đa dạng cũng như cách gây sức ép với đối phương. Vì điều này, khi các đối thủ quen mặt ở khu vực chủ động chơi phòng ngự, U23 Việt Nam thường gặp khó khăn.

Trước những đối thủ mới như Bangladesh hay Yemen, hàng tấn công U23 Việt Nam sẽ có cơ hội để mài giũa, trở nên sắc bén và hiệu quả hơn.