Vòng 7 V-League 2024/2025: CAHN tổn thất lực lượng ở trận đấu với HAGL

Theo lịch thi đấu của vòng 7 V-League 2024/2025, CAHN sẽ có chuyến làm khách trên sân của HAGL. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Polking giành chiến thắng, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, ở vòng đấu này, CAHN lại không có được lực lượng mạnh nhất. Theo đó, tiền vệ Hoàng Văn Toản bị treo giò. Nguyên nhân là cầu thủ này nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Nam Định tại vòng 5 nên phải nghỉ thi đấu 2 trận.

CAHN không có được lực lượng mạnh nhất ở vòng 7 V-League 2024/2025.

Dù không có sự phục vụ của Hoàng Văn Toản, nhưng chất lượng đội hình của CAHN vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với HAGL. Mặt khác, phong độ của đội bóng ngành công an cũng rất ấn tượng, khi đang có chuỗi 2 trận thắng đậm trước Nam Định và Đà Nẵng với cùng tỉ số 3-0. Trong khi đó, HAGL vừa nhận thất bại đậm 1-4 trước Bình Dương ở vòng 6 nên ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý.

Ngoài những yếu tố trên, CAHN cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước HAGL. Thống kê cho thấy, trong 5 lần so tài gần đây, đội bóng ngành công an duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Nếu tính ở 3 lần so tài gần nhất, CAHN toàn thắng, ghi được 10 bàn thắng, để lọt lưới đúng 1 bàn.

Theo lịch trận đấu giữa HAGL vs CAHN tại vòng 7 V-League 2024/2025 diễn ra vào lúc 17h ngày 9/11. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.