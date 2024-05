Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) rất cần chiến thắng trước Sơn La để tiếp bám đuổi các đội nhóm đầu khi lượt đi sắp kết thúc. Đội bóng đất mỏ tung vào sân những quân bài chất lượng nhất và nhanh chóng dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. Than KSVN vấp phải hàng thủ đông người của Sơn La và phần nào gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sơn La thi đấu quyết tâm với mong muốn có được 1 điểm.

Chiến thuật của HLV Lường Văn Chuyên phần nào phát huy tác dụng. Than KSVN chưa thể ghi bàn trong hiệp 1 khi Thuý Hằng hay Trúc Hương bỏ lỡ cơ hội khai thông thế bế tắc. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, hàng công Than KSVN bắt đầu phát huy hiệu quả và thế trận thuận lợi mở ra với thầy trò HLV Đoàn Minh Hải.

Than KSVN đánh bại Sơn La.

Phút 49, từ đường chọc khe thông minh của Trúc Hương, Thúy Hằng thoát xuống và tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN. Chỉ 2 phút sau, vẫn là Thuý Hằng nhân đôi cách biệt bằng cú sút chính xác. Buộc phải đẩy cao đội hình, Sơn La để lộ nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự.

Phạm Thị Nhâm ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Than KSVN với khoảnh khắc chớp thời cơ ở phút 65.

Sau bàn thua này, Sơn La vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Dù vậy, khi các tiền đạo chưa đủ sắc sảo, họ chưa thể có bàn thắng danh dự. Trận đấu khép lại khi Trúc Hương ấn định chiến thắng 4-0 cho Than KSVN.

Ở trận đấu còn lại của giải, Hà Nội II đặt quyết tâm giành chiến thắng TP.HCM II. Đội bóng Thủ đô chơi mạch lạc nhưng gặp vấn đề ở khâu dứt điểm. Trong khi đó, TP.HCM II khiến đối thủ nhiều phen vất vả. Tuy nhiên, hiệp 1 kết thúc trong thế bất phân thắng bại.

Bước sang hiệp 2, Phương Linh tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội II ở phút 50. Thời gian còn lại, nỗ lực của TP.HCM II không được đền đáp và họ đành chấp nhận kết quả thua sát nút 0-1.