Vòng 4 giải bóng đá VĐQG: Hiện tượng lạ Ninh Bình

Hoàng Đức và các đồng đội liệu có viết thêm 1 câu chuyện cổ tích mới ở V.League trong màu áo Ninh Bình?

Nếu trong 3 chiến thắng đầu tiên, đối thủ của Ninh Bình chỉ là những đội ở tốp dưới như Hà Tĩnh, Thanh Hoá hay SHB Đà Nẵng thì ở vòng 4, họ đã đánh bại cả nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.

Đấy là một chiến thắng thuyết phục khi cả trận đấu, Ninh Bình bịt hết đường vào khung thành của các ngôi sao bạc tỷ bên phía đối thủ trước khi tung đòn kết liễu bởi 2 tuyệt phẩm của Nguyễn Hoàng Đức và Thanh Thịnh. Hàng tấn công vốn giàu sức mạnh của Thép Xanh Nam Định bỗng chơi dưới sức, trở nên kém sắc và gần như không tạo được dấu ấn nào.

Đây là bất ngờ bởi dù vắng Nguyễn Xuân Son do chấn thương, Nam Định vẫn có lực lượng dồi dào cả nội và ngoại binh. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vừa chơi rất hay trước Ratchaburi (Thái Lan) tại AFC Champions League Two , nhưng tiếp tục chệch choạc khi trở lại V.League.

Bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức, Ninh Bình cũng sở hữu nhiều ngôi sao khác như thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền đạo đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt hay các gương mặt khác giàu kinh nghiệm V.League gồm Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho…và dàn ngoại binh khá mạnh.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Albadajelo vẫn chỉ được nhìn nhận như một ứng viên cho danh hiệu “ngựa ô” của mùa giải, bởi nếu so với các đội tốp đầu gồm Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội hay Thể Công Viettel, Hà Nội họ chưa thật sự có chiều sâu và ít kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt như V.League. Chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định dù vậy có thể khiến phần còn lại của giải đấu buộc phải “để mắt” kỹ hơn tới Ninh Bình.

Trên thực tế, lịch sử V.League từng chứng kiến không ít kỳ tích khi các đội bóng vừa lên hạng đã lập tức đánh phá nhóm đầu, thậm chí đăng quang ngôi vô địch. Điều kiện tiên quyết của nó là đội bóng được hỗ trợ bởi tiềm lực tài chính mạnh, có thể từ nhiều nguồn khác nhau hoặc một ông bầu “chịu chơi”.

Những câu chuyện mang màu sắc “cổ tích” như Quảng Nam năm 2017 hay sự bứt lên đầy bất ngờ của Công an Hà Nội hoặc chính Thép Xanh Nam Định đang có xu hướng tăng ở giải đấu cao nhất quốc nội.

Ninh Bình có duy trì được đà tiến hay không còn là câu chuyện dài, nhưng cuộc đua giữa các “tay chơi” ở V.League đang biến động rất dữ dội.