Vòng 3 V-League 2023: Nam Định so tài với HAGL, CAHN đấu Viettel FC

Nam Định chơi rất hay ở V-League 2023 khi duy trì thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau 2 vòng đấu, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt là câu lạc bộ duy nhất có được trọn vẹn 6 điểm.

Theo lịch thi đấu vòng 3 V-League 2023, Nam Định sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà. HAGL dù chia tay nhiều trụ cột, nhưng vẫn chơi tương đối ổn và có 2 điểm ở 2 trận đấu đầu tiên khi hòa Hà Tĩnh và Bình Dương.

Những mùa giải trước, HAGL được đánh giá cao hơn Nam Định, nhưng ở lần so tài này, đội chủ sân Thiên Trường được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, để đánh bại được HAGL không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Cũng tại vòng 3 V-League 2023, nhà đương kim vô địch Hà Nội FC có chuyến làm khách trước Hà Tĩnh. Trong khi đó, CAHN sẽ đối đầu với Viettel FC trên sân Hàng Đẫy. Những trận đấu còn lại như Thanh Hóa vs Đà Nẵng, Bình Định vs Bình Dương, SLNA vs Hải Phòng, TPHCM vs Khánh Hòa cũng rất đáng xem./.