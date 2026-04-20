Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc

Mở tỉ số ở giây 42

Tối 17-4, CLB Hà Nội lội ngược dòng thắng đậm Becamex TP HCM tại Hàng Đẫy. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nguyễn Trần Việt Cường tự tin dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua hàng thủ đội chủ nhà trước khi đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn, mở tỉ số ở giây 42.

Hoàng Hên (phải) đóng góp cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng mới đây của CLB Hà Nội (Ảnh: VPF)

Nhận bàn thua từ sớm, đoàn quân HLV Harry Kewell chủ động dâng cao đội hình. Phút 12, hậu vệ Milos Zlatkovic phạm lỗi trong vòng cấm, và Đỗ Hoàng Hên thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho đại diện Thủ đô.

Lúc này, lợi thế mỏng manh của đội khách nhanh chóng biến mất. CLB Hà Nội hoàn toàn kiểm soát thế trận, vươn lên dẫn 3-1 nhờ công của Nguyễn Hai Long và David Fisher trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Việt Cường rút ngắn tỉ số cho Becamex TP HCM ở phút 60. Chưa đầy 10 phút sau, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp bằng pha sút chìm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Trên sân Chi Lăng, CLB Đà Nẵng đã có trận đấu đầy khó khăn với Nam Định. Trước sức ép lớn của đại diện thành Nam, hàng thủ đội bóng sông Hàn liên tục để lộ khoảng trống. Phút 21, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm tạo điều kiện để Nguyễn Xuân Son đánh đầu mở tỉ số cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Khó khăn càng chồng chất khi thủ môn Phan Văn Biểu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đấm bóng ngoài vòng cấm cuối hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng bất ngờ có bàn gỡ hòa nhờ cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Joel López Pissano.

Lê Văn Thuận (phải) tiếp tục tỏa sáng trong trận Ninh Bình thắng đậm PVF-CAND (Ảnh: CLB Ninh Bình)

Tuy nhiên, bàn thua không hề khiến đội khách trở nên nao núng. Chỉ 10 phút sau, Chadrac Akolo dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vòng cấm, mang về chiến thắng 2-1 và 3 điểm cho Nam Định. Với kết quả này, Xuân Son và các đồng đội đã vượt qua Công an TP HCM để chiếm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Trận thua trắng thứ 3 liên tiếp

Ở vòng này, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức nhận thất bại 0-3 trước Công an Hà Nội, cũng là trận thua trắng thứ 3 liên tiếp. Ngược lại, Đà Nẵng vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng dù PVF-CAND thua đậm Ninh Bình trước đó.

Đình Bắc (phải) và các đồng đội kéo dài chuỗi 3 trận thua trắng của Công an TP HCM (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Thầy trò HLV Trần Tiến Đại sau khi bất ngờ cầm chân Công an Hà Nội ở vòng 18 đã không thể ngăn cản đội bóng cố đô đang trở lại mạnh mẽ. Trong ngày tân HLV Bae Ji-won ra mắt cổ động viên Ninh Bình, đội chủ nhà dễ dàng vượt qua PVF-CAND với tỉ số 3-0.

Các pha lập công của Phạm Gia Hưng, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận giúp CLB Ninh Bình kéo dài mạch thắng tại V-League lên 3 trận. Hiện tại, đại diện cố đô có 37 điểm, giữ vững khoảng cách 4 điểm so với Thể Công Viettel. Ở vòng 19, trợ lý HLV Nguyễn Văn Biển đã dẫn dắt đội bóng áo lính giành chiến thắng tối thiểu trước Hoàng Anh Gia Lai, qua đó duy trì hy vọng đua vô địch với đội đầu bảng Công an Hà Nội.

Đại diện còn lại trong top 3 cuối bảng là CLB Thanh Hóa không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước từ cuối hiệp 1. Sông Lam Nghệ An, chơi thiếu người từ phút 32 vì thẻ đỏ của trung vệ Hoàng Văn Khánh, có pha phản công sắc nét ở phút 70. Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đã chớp thời cơ đánh bại thủ thành Y Êli Niê, gỡ hòa cho đội bóng xứ Nghệ.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 19 (Ảnh: VPF)

Việc chân sút chủ lực Rimario Gordon rời đội khiến các tình huống tấn công của đại diện xứ Thanh thiếu đi tính chính xác. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đành chấp nhận kết quả hòa ngay trên sân nhà. Dù vậy, 1 điểm có được ở vòng 19 cũng giúp Thanh Hóa nới rộng khoảng cách với đội áp chót PVF-CAND lên 4 điểm.

Ở cặp đấu còn lại, bàn thắng duy nhất của ngoại binh Atshimene Charles mang về 3 điểm trọn vẹn cho Hà Tĩnh khi tiếp đón Hải Phòng. Đại diện đất Cảng vẫn giữ vị trí thứ 5 với 27 điểm, xếp trên Nam Định nhờ hơn hiệu số.



