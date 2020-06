Với Xuân Trường, Tuấn Anh, sân Lạch Tray còn có thứ đáng sợ trên tầm hiểm địa

1. Hơn hai năm trước, Tuấn Anh gặp phải "cơn ác mộng" còn hơn cả thua trận với chấn thương tưởng chừng như đã cướp đi sự nghiệp của tiền vệ tài hoa này. Ngày ấy, mãi đến tận phút thứ 86, Xuân Trường mới có được bàn thắng kiếm về 1 điểm cho HAGL trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray, nhưng Tuấn Anh thì phải rời sân ngay từ phút thứ 17, vì chấn thương nặng sau màn va chạm "quân ta đánh quân mình" với Tăng Tiến.



Hình ảnh Tuấn Anh nằm giãy giụa trong cơn đau trên sân Lạch Tray, cũng như ánh mắt thất thần, bất lực trên băng ghế dự bị sau đó ám ảnh không ít những người yêu mến "chàng lãng tử" tài hoa của bóng đá Việt Nam này.

Người ta vẫn đồn rằng mặt cỏ sân Lạch Tray thuộc loại xấu nhất V.League, do đó rất dễ gây chấn thương cho các cầu thủ. Nhưng đó chỉ là lý do phụ. Lý do chính nằm ở tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hải Phòng khi được chơi trên sân nhà. Lối chơi "rực lửa" của họ không chỉ khiến cổ động viên đội nhà phát cuồng, mà còn khiến các đội bóng hành quân đến đây cực kỳ e sợ.

Tuấn Anh chấn thương trên sân Lạch Tray

Trận đấu với SHB Đà Nẵng, Tuấn Anh chỉ chơi hơn 70 phút trước khi nhường lại vị trí cho Xuân Trường, nhường lại tấm băng đội trưởng cho Văn Toàn. Thời điểm ấy, Tuấn Anh có những biểu hiện đuối sức.

Nên nhớ, với những cầu thủ có tiền sử chấn thương như Tuấn Anh, với 12 chấn thương chỉ trong vòng có 6 năm, thì những va chạm trong trạng thái đuối sức rất dễ dẫn đến thảm họa, khi chấn thương cũ tái phát. Đôi chân của tiền vệ người Thái Bình vốn đã được mệnh danh là "pha lê", nay càng phải cẩn trọng hơn với những trận cầu "rực lửa" như trên sân Lạch Tray chiều nay.

2. Mọi thứ đang chống lại HAGL, khi thời tiết miền Bắc những ngày này đang nằm ở đỉnh điểm của nắng nóng, khiến thể lực vốn không được tốt của các cầu thủ phố Núi bị bào mòn cực kỳ nhanh chóng dưới nhiệt độ cao. Trong khi đó, với phong độ bết bát của đội bóng, Tuấn Anh và Xuân Trường gần như bắt buộc phải ra sân, để "cứu" HAGL.

Mật độ thi đấu của Tuấn Anh đang nằm trong tình trạng đáng báo động, khi lịch thi đấu được đôn lên dày đặc. Còn nhớ sau mùa giải V.League 2016, Tuấn Anh từng dính chấn thương nặng bởi phải "cày cuốc" đủ cả 26 trận cả mùa. Với Xuân Trường, nguy cơ còn lớn hơn bởi tiền vệ người Tuyên Quang chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương, và lối chơi của anh hoàn toàn không thích hợp với những trận cầu hứa hẹn không ít sự va chạm ở tốc độ cao như thế này.

Đâu chỉ có thế, trên sân Lạch Tray chiều nay, cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường đều hứa hẹn sẽ phải hoạt động không biết mệt mỏi, nhất là lùi về bọc lót cho cặp trung vệ Memovic - Trọng Sáng, vốn có thể hình cực đẹp, song lại khá "ngáo ngơ" trong việc phối hợp với nhau trong vòng cấm địa đội nhà. Mới trận đấu trước thôi, chính Trọng Sáng đã thực hiện pha chuyền về "chết người", cho Hà Đức Chinh ghi bàn hạ gục đội bóng phố Núi.

Vẫn biết Trọng Sáng là "điểm đen" của đội bóng phố Núi, song rõ ràng HLV Lee Tae-hoon chẳng thể làm gì hơn được, bởi trong tay ông chẳng còn ai khả dĩ có thể đảm đương được vị trí này. A Hoàng từng là một lựa chọn, song rốt cuộc còn thảm họa hơn cả Trọng Sáng. Rốt cuộc, gánh nặng lại đè lên đôi chân "pha lê" của Tuấn Anh, ngay cả khi cầu thủ này đã có dấu hiệu mỏi mệt vì quá tải.

Nguy cơ cho Tuấn Anh, Xuân Trường trên sân Lạch Tray sẽ càng lớn, bởi cả HAGL lẫn HLV Lee Tae-hoon đã chẳng còn đường lùi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giờ đây chỉ còn biết tung hết những thứ tốt nhất mà mình có để tự cứu chính mình. Bên cạnh đó, bộ phận "thượng tầng" của đội bóng phố Núi cũng sẽ mong có điểm trước Hải Phòng bằng mọi giá.

HAGL đang chông chênh, như từng chông chênh rất nhiều lần ở 5 mùa giải trước. Nhưng có thứ còn chông chênh hơn trên sân Lạch Tray, là đôi chân của Tuấn Anh, Xuân Trường... Có con đường nào vẹn toàn được không?

Hỏi, âu cũng đã là tự trả lời.