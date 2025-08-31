“Với Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”

Mới đây, Hà Nội FC đã đăng ký ngôi sao người Brazil, Hendrio thi đấu V.League 2025/26 dưới dạng cầu thủ nhập tịch, lấy tên Đỗ Hoàng Hên. Dù Hoàng Hên chưa chính thức có Quốc tịch Việt Nam nhưng mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Viễn cảnh Hoàng Hên chính thức nhập tịch và có thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam đã rất gần.

Trước viễn cảnh đó, BLV Quang Huy nhận định: “Với việc Malaysia bây giờ toàn tây nhập tịch thì ĐT Việt Nam đang tạm thời thua kém. Nhưng khi chúng ta sắp có thêm cả Xuân Son và Hoàng Hên trên ĐT Việt Nam thì tôi rất kỳ vọng vào trận tái đấu Malaysia trên sân nhà, trận đó có thể chúng ta sẽ không còn bị thất thế nữa.

Chứ ở trận lượt đi, chúng ta xem rất nản. Nếu chúng ta không thay đổi thì không có cửa gì mà thắng được Malaysia nữa.

Nhưng chúng ta cũng có cách làm của mình. Và nếu Hoàng Hên – Xuân Son kết hợp trên ĐTVN như cách họ từng kết hợp để mang về hơn 50 bàn thắng cho Nam Định FC thì sẽ khác. Đấy là một cặp đôi rất hay, khiến chúng ta phải kỳ vọng về họ trên ĐTQG.

Thực tế trong lịch sử V.League, chúng ta từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi Brazil thành công. Thế nên chúng ta càng chờ đợi Hoàng Hên – Xuân Son sẽ cùng chiến đấu, chống lại Malaysia”.

Thời điểm Hendrio chính thức nhập tịch Việt Nam đã tới rất gần.

Ở tương lai vài năm nữa, BLV Quang Huy cho rằng, bóng đá Việt Nam có thể nhập tịch thêm nhiều cái tên chất lượng. Với lực lượng đó, ĐTQG có thể mạnh lên nhiều mà không sợ gặp phải những tranh cãi về luật lệ FIFA như của Malaysia:

“Những cầu thủ như Giovane, Rimario, Olaha đã chơi bóng ở Việt Nam 4, 5 năm rồi. Qua 5 năm, tôi nghĩ chúng ta nên nhập tịch cho họ, miễn là đúng luật.

Còn với Malaysia, họ nhập tịch cho cả những người vừa mới đến, dù bảo là đúng luật nhưng nhìn sao cũng thấy rất “ảo”. Thực tế là mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã phải từ chức, vì những áp lực xung quanh việc nhập tịch cầu thủ có đúng hay không”.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3/2026. Trước đấy ở lượt đi, chúng ta đã thua 0-4 và gần như không còn cơ hội đi tiếp ở giải châu Á. Dù vậy, NHM Việt Nam vẫn rất kỳ vọng ĐTQG có thể thắng lại Malaysia trên sân nhà, dù không bắt kịp lại tỷ số 0-4.