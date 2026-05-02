Vợ Xuân Mạnh bế hai con ăn mừng cuồng nhiệt khi chồng ghi bàn cho Hà Nội FC: Hậu phương mạnh cỡ này!

Trong bối cảnh cuộc đua tại V.League đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất, CLB Hà Nội vừa có chiến thắng đầy cảm xúc 2-1 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 21. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu không chỉ nằm ở những diễn biến căng thẳng trên sân Hàng Đẫy, mà còn ở màn trình diễn chói sáng của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh – người trực tiếp ghi bàn ấn định tỉ số, giúp đội bóng Thủ đô giữ lại 3 điểm quý giá.

Dù xuất thân là một cầu thủ phòng ngự, Xuân Mạnh đang trở thành "mũi khoan" lợi hại trong sơ đồ chiến thuật của CLB Hà Nội. Bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng đã là pha lập công thứ 4 của anh ở mùa giải năm nay.

Chia sẻ về "cái duyên" ghi bàn này, Xuân Mạnh khiêm tốn cho biết: "Là một hậu vệ, việc tìm đường vào khung thành đối phương chưa bao giờ là dễ dàng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa các tình huống cố định. Khi tham gia tấn công, tôi đặc biệt chú trọng vào việc chọn vị trí và luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội để có những cơ hội tốt nhất".

Xuân Mạnh là hậu vệ nhưng vẫn ghi bàn liên tục

Đằng sau những bước chạy không mệt mỏi và những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ của Xuân Mạnh là một hậu phương vô cùng vững chắc. Ngay sau khi anh ghi bàn thắng quyết định, trên mạng xã hội đã lan truyền khoảnh khắc đầy xúc động tại nhà riêng của nam cầu thủ.

Dung Trần – bà xã của Xuân Mạnh đã cùng hai con nhỏ theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Khoảnh khắc chồng ghi bàn, chị đã bế cả hai con trên tay, cùng nhảy cẫng lên ăn mừng cực kỳ cuồng nhiệt. Sự cổ vũ nồng nhiệt từ "biệt đội fan" đặc biệt này chính là nguồn động lực lớn lao giúp Xuân Mạnh luôn duy trì được tinh thần chiến đấu máu lửa mỗi khi ra sân.

Gia đình Xuân Mạnh ăn mừng cuồng nhiệt (Ảnh: FBNV)

Trận đấu tối ngày 1/5 không hề dễ dàng khi trọng tài phải rút ra tới 2 thẻ đỏ, đẩy kịch tính lên cao trào. Tuy nhiên, Xuân Mạnh và các đồng đội đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu (vị trí thứ 3) và gây áp lực trực tiếp lên các đối thủ xếp trên

Khi được hỏi về tham vọng trong giai đoạn nước rút, Xuân Mạnh khẳng định đanh thép: "Mục tiêu của chúng em là nỗ lực thắng tất cả các trận đấu còn lại để kết thúc mùa giải với vị trí tốt nhất".

Cuộc trạnh tranh top đầu V.League đang vô cùng gay cấn ở những vòng cuối

