Vợ Xuân Bắc hiếm hoi đi xem đá bóng, nhan sắc gây chú ý

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc cùng vợ đi xem V.League.

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 2003, thuộc biên chế CLB CAND) cùng bà xã Ngọc Diệp đã thu hút sự chú ý của ống kính truyền hình khi cùng nhau ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa CAHN và CLB TP.HCM tại V.League tối 7/11. Xuất hiện qua góc quay của nhà đài, Ngọc Diệp gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đường nét tự nhiên và thần thái rạng rỡ. Dù không có sự hỗ trợ của các hiệu ứng chỉnh ảnh hay góc chụp căn chỉnh sẵn như những tấm hình tự đăng trên trang cá nhân, nhan sắc thực tế ngoài đời của cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch.

Ngọc Diệp hiếm hoi lộ diện cùng tiền vệ Xuân Bắc (Ảnh: FPT Play)

Nàng WAG thoải mái ngồi trò chuyện cùng Hải My - vợ Văn Hậu (Ảnh: FPT Play)

Chuyện tình của cặp đôi "trai tài gái sắc" từng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ từ cuối tháng 4/2026, khi Xuân Bắc chính thức đưa bạn gái về ra mắt gia đình hai bên. Ở thời điểm đó, Ngọc Diệp từng khéo léo khoe chiếc nhẫn lấp lánh do nam cầu thủ tặng, dấy lên nghi vấn về một cam kết chính thức trong tương lai.

Đến tháng 8 cùng năm, cặp đôi đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi. Trong ngày trọng đại, cả hai diện trang phục áo dài truyền thống tông màu trắng trang nhã, rạng rỡ nắm tay nhau trước sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình cùng đồng đội thân thiết.

Xuân Bắc và Ngọc Diệp đã ăn hỏi (Ảnh: FBNV)

Sinh ngày 3/2/2003 tại Phú Thọ, Nguyễn Xuân Bắc là tiền vệ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng PVF. Thi đấu nổi bật ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh, anh sở hữu tư duy chơi bóng thông minh cùng khả năng dứt điểm và kiến tạo đa dạng. Ở cấp độ trẻ, Xuân Bắc tích lũy bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng khi cùng PVF lên ngôi tại giải U15 Quốc gia 2017, U17 Cúp Quốc gia 2020 và hai lần liên tiếp vô địch U19 Quốc gia (2020, 2021). Chơi chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi, anh hiện là nhân tố quan trọng của CLB CAND và thường xuyên góp mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển U23 Việt Nam Vô địch Giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 (tại Indonesia); Huy chương Vàng SEA Games 33 (2025) cùng U23 Việt Nam; Hạng ba Cúp bóng đá U23 châu Á 2026.